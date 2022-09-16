Полпред президента поздравил Романа Бусаргина со вступлением в должность губернатора

Фото: Церемония инаугурации

Сегодня, 16 сентября, в ходе церемонии инаугурации, полпред президента в ПФО Игорь Комаров поздравил Романа Бусаргина с официальным вступлением в должность губернатора.

Политик положительно отметил успехи, достигнутые Бусаргиным на посту ВРИО губернатора, вклад в развитие промышленного и аграрного секторов, импортозамещение, переселение аварийного жилья.

Игорь Комаров пожелал главе региона полностью оправдать доверие избирателей. Особое внимание призвал обратить на вопросы экологии, обманутых дольщиков, подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, а так же принять дополнительные антикризисные меры в условиях санкций.

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