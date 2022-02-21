Беженцев с Донбасса разместят в четырех городах Саратовской области

На саратовский вокзал прибыли беженцы

Сегодня, 21 февраля, на саратовский вокзал прибыл первый поезд с вынужденными переселенцами из республик ДНР и ЛНР. Встречать гостей вышли глава минздрава Олег Костин, вице-губернатор Игорь Пивоваров, начальник управления по обеспечению безопасности и жизнедеятельности Юрий Юрин, руководитель министерства труда и социальной Сергей Егоров и другие высокопоставленные чиновники региона.

Беженцев привез состав «Лихая – Саратов». Всего в первой группе прибывших 510 человек, из них 272 женщины, 41 мужчина, а также 197 детей. На вокзал уже подъехали около десятка автомобилей, которые должны развести беженцев по местам временного пребывания.

Олег Костин прибыл на вокзал

- Половину прибывших из республик ДНР и ЛНР составляют дети до 18 лет. Под одновременное размещение беженцев в Саратовской области подготовили четыре территории – это Саратов, Энгельс, Маркс и Вольск. Сегодня людей доставят туда. Там им обеспечат трехразовое питание и проживание, а также предоставят средства индивидуальной защиты и гигиены. При необходимости регион готов принять и больше человек, - заявил министр труда и социальной защиты в регионе Сергей Егоров.

К размещению гостей региона все готово

Ранее по поручению Валерия Радаева и Романа Бусаргина в регионе был создан оперштаб, который курирует вопросы встречи, размещения и оказания всесторонней помощи вынужденым переселенцам из Донецкой и Луганской областей, а также координирует действия всех задействованных ведомств. Для беженцев организуют проживание, медобслуживание, оказание психологической помощи. В Энгельсе был объявлен сбор гуманитарной помощи беженцам с Донбасса.

В связи с прибытием беженцев с Донбасса в Саратовской области введен режим ЧС.

- Введение режима ЧС на территории области – это сигнал для органов исполнительной власти. Эти меры позволят привлечь необходимые резервы для обеспечения жилья, питания, медицинской помощи и образования детей, которые прибывают к нам из ДНР и ЛНР. ЧС позволяет провести весь комплекс мероприятий более мобильно. Это фактически «зеленый свет» для поддержки тех, кто был вынужден оставить родные дома, - пояснил Юрий Юрин.

Прием беженцев проходит в условиях соблюдения коронавирусных ограничений.

- Мы понимаем, что в составе прибывших сегодня есть зараженные. Поэтому сразу по прибытии для беженцев будут организованы ПЦР-тесты. Тех, у кого коронавирус подтвердится изолируют на две недели. Пункты размещения уже подготовлены во всех городах, куда поступят прибывшие, - рассказал Сергей Егоров.

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