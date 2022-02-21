Исаев о беженцах с Донбасса: Государство делает все, чтобы они смогли вернуться домой

Михаил Исаев

Глава администрации Саратова Михаил Исаев в понедельник 21 февраля провел оперативное совещание с обращения по ситуации с беженцами с Донбасса.

- Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о готовности принять эвакуированных жителей с этих территорий, под руководством председателя регионального правительства Романа Бусаргина создан оперштаб.

Муниципалитет должен быть готов к приезду граждан. Во взаимодействии с профильными министерствами поручаю заместителям детально проработать «дорожную карту» по размещению, обучению эвакуированных жителей и оказанию при необходимости социальных услуг.

Партия «Единая Россия» развернула пункты сбора гуманитарной помощи, они работают во всех общественных приемных. Если потребуется, муниципалитет представит дополнительные помещения для волонтёрских центров. Призываю всех не быть равнодушными и помочь тем, кто столкнулся с этой страшной бедой.

Наше государство делает всё для нормализации обстановки в Донбассе, для того, чтобы ни в чем не повинные люди, а в основной массе - это женщины, дети и люди преклонного возраста, смогли как можно скорее вернуться домой, - заявил Исаев.

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