В Саратовской области вводится режим ЧС для приема беженцев с Донбасса

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Губернатор Валерий Радаев 21 февраля на оперативном совещании ппо приёму беженцев, эвакуированных с территории Донбасса объявил о введении в ближайшее время режима Чрезвычайной ситуации.
Это нужно для оперативной организации приёма беженцев.
Министерству труда и социальной защиты порученообеспечить проживание беженцев, прибывающих на территории региона. За каждым объектом, в которых разместятся жители ДНР и ЛНР, будет закреплён персональный ответственный.
Минздрав региона должен обеспечить необходимое медицинское сопровождение беженцев, а минобраз - организовать образовательный процесс для детей беженцев.
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