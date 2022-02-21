В Саратовской области вводится режим ЧС для приема беженцев с Донбасса

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Губернатор Валерий Радаев 21 февраля на оперативном совещании ппо приёму беженцев, эвакуированных с территории Донбасса объявил о введении в ближайшее время режима Чрезвычайной ситуации.

Это нужно для оперативной организации приёма беженцев.

Министерству труда и социальной защиты порученообеспечить проживание беженцев, прибывающих на территории региона. За каждым объектом, в которых разместятся жители ДНР и ЛНР, будет закреплён персональный ответственный.

Минздрав региона должен обеспечить необходимое медицинское сопровождение беженцев, а минобраз - организовать образовательный процесс для детей беженцев.

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