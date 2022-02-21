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Общество21 февраля 2022 10:14

В Саратов прибыл поезд с 510 беженцами из ДНР и ЛНР

В основном это женщины и дети
Наталия Калинина
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Прием беженцев в Саратове

Прием беженцев в Саратове

В Саратовскую область прибыли вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР, об этом сообщил Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Всего в регион приехали 510 человек, большинство из них - женщины и дети.

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Ранее в регионе прошло заседание оперативного штаба, где были определены основные задачи перед ответственными структурами. Для беженцев организуют проживание, медобслуживание, оказание психологической помощи, а также образовательный процесс для детей.

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