Выброшенную матерью на мороз девочку из Аткарского района спасли врачи

Здесь спасли пятилетнюю Аню

- Девочка, пострадавшая от жестокого обращения матери, спасена! – новость с таким долгожданным заголовком сегодня, 10 февраля, опубликовал минздрав Саратовской области.

Пятилетняя Аня, за судьбой которой больше месяца с замиранием сердца следила вся область, выжила.

- Мы с радостью сообщаем, что завершили лечение, - пишут медики, которым ребенок обязан жизнью.

Речь конечно же идет о девочке из села Прокудино Аткарского района. Ее, вместе с семилетним братом мать пыталась задушить, а затем выбросила на снег без верхней одежды. Старший ребенок скончался, а малышка пролежала на 17-градусном морозе несколько часов. В районную больницу она была доставлена крайне тяжелом состоянии. Дальше маленькая пациентка была перевезена бригадой «санитарной авиации» в ГУЗ «СОДКБ». Ей грозила ампутация пальцев, пришлось провести пересадку кожи. Также ребенок пережил клиническую смерть.

- В течение 1,5 месяцев сотрудники нашей больницы проводили комплексное лечение, завершившееся полным успехом. Мы бились за жизнь девочки, было необходимо восстановить основные функции организма: дыхание, сердцебиение, деятельность головного мозга, которые были сильно нарушены из-за комбинированной травмы после удушения и переохлаждения. План лечения мы согласовывали с Российской детской клинической больницей РНИМУ им. Пирогова, - рассказывают медики.

- После стабилизации состояния началась борьба за спасение обмороженных конечностей ребенка. При поддержке областного центра комбустиологии под руководством профессора Н.В.Островского нам удалось не только сохранить ребенку пальчики, но и пересадить участки кожных покровов конечностей, наиболее пострадавших от отморожения.

По результату кропотливой работы мы смогли полностью восстановить все функции организма пострадавшей. Сейчас она в ясном сознании, сама дышит, ест, полностью завершилось заживление трасплантированной кожи, - отчитались специалисты.

Что до матери-убийцы, то она арестована на два месяца и ожидает суда, скорее всего арест продлят. При общении с правоохранителями 43-летняя Вера Зайцева сразу начала вести себя подозрительно. Сначала она вела путанные рассказы о том, что дети, якобы, сами замерзли насмерть, потому что в доме ночью сломался котел. Потом она вынуждена была сознаться, что сама напала на детей. Они разозлили ее непослушанием.

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