Сотрудница ФСИН из Саратова стала победительницей всероссийского конкурса красоты в колониях

Татьяна Грицаенко стала победительницей всероссийского конкурса «Мисс УИС — 2021». Фото УФСИН Фото: УФСИН по Саратовской области

Сотрудница исправительной колонии №33, что находится в поселке Елшанка в Саратове, Татьяна Грицаенко стала победительницей Шестого Всероссийского конкурса профессионального мастерства, красоты, грации, очарования и творческих способностей сотрудниц пенитенциарной системы «Мисс УИС — 2021».

В пресс-службе УФСИН России по Саратовской области «КП-Саратов» рассказали, что всего в конкурсе участвовали 86 конкурсанток со всей России, а в финал вышли всего 12 девушек. Им нужно было пройти творческие конкурсы, продемонстрировать профессиональные знания, например, пройти тестирование, насколько хорошо сотрудницы знают нормативно-правовую базу, как стреляют, какая у них спортивная подготовка.

Участницы конкурса «Мисс УИС»

Кроме того, участницы конкурса подготовили рассказ о себе и своем регионе «Краса России», смонтировали видеоролик «Реклама профессии», «оживили» музейный экспонат в конкурсе «Ночь в музее» и исполнили танец.

Во всех этапах и на всех конкурсах старший специалист по социальной работе группы социальной защиты осужденных колонии №33 лейтенант внутренней службы Татьяна Грицаенко показывала отличные результаты. За это жюри присудило ей главную корону «Мисс УИС — 2021». Также девушку наградили титулом «Мисс Мастерство».

Татьяна Грицаенко

Татьяна совмещает работу в ИК-33 и занятия творчеством — поет, участвует в телевизионном проекте «Битва хоров», была лауреатом Всероссийского конкурса авторской песни «Пою тебе, Россия!». Кроме того, она учит детей и студентов петь, будучи педагогом-волонтером.

Татьяна совмещает работу в ИК-33 и занятия творчеством

С заслуженной победой Татьяну Грицаенко поздравили друзья, коллеги и пятилетняя дочка Злата.

Второе место в конкурсе «Мисс УИС — 2021» завоевала лейтенант Дарья Тарасевич из Ивановской области, а третье — Анастасия Околелова из Самарской области.

Напомним, ранее Грицаенко выиграла региональный этап конкурса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Две саратовчанки стали обладательницами титулов Всероссийского конкурса красоты

Конкурс прошел в Сочи

(подробнее)

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.