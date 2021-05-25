Две саратовчанки стали обладательницами титулов Всероссийского конкурса красоты

Две жительницы Саратова стали обладательницами титулов Всероссийского конкурса красоты

В Сочи завершился ежегодный Всероссийский открытый конкурс красоты замужних женщин «Миссис и Леди Хрустальная корона России — 2021».

В нем участвовали победительницы своего региона или края, например, Миссис Москва, Миссис Калининград. Приехала даже участница из Черногории.

От Саратовской области выступали «Миссис Саратовская Губерния 2021» Юлия Аристова и «Королева Бала» Елена Еналеева. Аристова на всероссийском конкурсе стала «Первой вице-миссис Хрустальная корона России — 2021», а Еналеева удостоилась титула «Королева бала — 2021».

Юлия Аристова

Елена Еналеева

Организатором конкурса был Fashion Event-Индустрия «Хрустальная корона».

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