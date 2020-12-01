В конкурсе красоты выиграла лейтенант из саратовской колонии

Татьяна Грицаенко Фото: УФСИН по Саратовской области

В УФСИН по Саратовской области подвели итоги шестого конкурса «Мисс УИС».

- В нем участвовали 18 сотрудниц подведомственных учреждений. Они прислали в оргкомитет фото и видео в номинациях «Краса России», «Реклама профессии» и «Ночь в музее». Победительницу выбирали в дистанционном режиме, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФСИН.

Второй вице-мисс УИС Саратовской области стала младший инспектор второй категории охраны ЛИУ-3 прапорщик и мать двоих детей Юлия Ковальчук.

Юлия Ковальчук Фото: УФСИН по Саратовской области

Первой вице-мисс стала сотрудник специального учета одноименного отдела СИЗО-1 прапорщик внутренней службы Алена Куракина. Она увлекается живописью.

Алена Куракина Фото: УФСИН по Саратовской области

Победила в конкурсе старший специалист по социальной работе группы социальной защиты осужденных колонии №33 лейтенант внутренней службы Татьяна Грицаенко. Она занимается вокалом и пишет авторские произведения.

Теперь Татьяна представит Саратовскую область на всероссийском конкурсе «Мисс УИС».

Дипломы, кубки, цветы и подарки девушкам вручил начальник регионального УФСИН Алексей Федотов.