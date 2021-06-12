Сотрудница колонии в Саратове стала победительницей всероссийского конкурса красоты

Татьяна Грицаенко стала победительницей конкурса

Сотрудника колонии №33 в Саратове стала победительницей шестого Всероссийского конкурса профессионального мастерства, красоты, грации, очарования и творческих способностей сотрудниц пенитенциарной системы.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УФСИН, кроме творческих выступлений девушкам нужно было продемонстрировать и свои профессиональные знания и навыки — пройти тест на знание нормативно-правовой базы, выполнить задание по стрельбе и спортивной подготовке.

Татьяна Грицаенко

Всего у Татьяны было 85 соперниц и 11 — в финале. Сотрудницы УФСИН подготовили рассказ о крае «Краса России», видеоролик «Реклама профессии», «оживление» музейного экспоната в конкурсе «Ночь в музее» и танцевальный номер. И в этих испытаниях Татьяна Грицаенко показала отличные результаты.

Старшего специалиста по социальной работе группы социальной защиты осужденных колонии №33 наградили не только главной короной, но и титулом «Мисс Мастерство».

С заслуженной победой Татьяну Грицаенко поздравили друзья, коллеги и пятилетняя дочка Злата.

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