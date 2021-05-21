Жителей Саратова напугало «ядерное облако» в небе

Странное облако поразило саратовцев. Фото из группы «Плохие новости 18+»

Жителей Саратова вечером 20 мая поразило облако в виде ядерного гриба.

Горожане начали выкладывать в социальные сети фотографии. Звучали словосочетания «ядерный гриб», «атомная бомба». Комментаторы нагоняли жути, шутили про взрывы.

Некоторых горожан облако напугало

Но все оказалось гораздо прозаичнее — это было всего лишь облако причудливой формы.

Часто бывает, что кучево-дождевые облака, также иногда называемые грозовые, принимают вертикальную форму.

Облако было видно из разных точек города

Облако было видно из разных точек города

- Людям мучительно скучно жить, и странное облако их взбудоражило, — написал один из комментаторов в сети.

Стоит отметить, что вчера в городе Балаково Саратовской области случился крупный пожар — на улице Привокзальная полыхал склад-ангар на площади почти 750 квадратных метров. Внутри него горела высокотоксичная каустическая сода, трактор, «КамАЗ» и поддоны. Балаково находится в 180 км от Саратова, но некоторые пользователи предполагают, что облако появилось из-за этого пожара.

Люди начали выкладывать фотографии облака в социальную сеть

Замначальника Гидрометцентра Саратовской области Светлана Цветайло рассказала «КП-Саратов», что на выходных 22 и 23 мая также будут образовываться грозовые облака. Пройдут кратковременные ливни и шквалистое усиление ветра во время осадков. Они будут локальными, например, в одной части Саратова будут идти дожди, а в другой — сухо.

Напомним, облако в виде «ядерного гриба» — не первое странное погодное явление, поразившее саратовцев. В начале этой весны город засыпал желтый снег. Это связывали с прошедшей в других регионах песчаной бурей. А летом 2020 года в Саратовской области прошел серьезный град. Некоторые льдинки были размером с куриное яйцо. Замерзшие куски воды побили урожай.

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