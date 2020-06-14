Град уничтожил урожай в районах Саратовской области

14 Июнь 2020 2020-06-14T08:21:35+03:00

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Районы Саратовской области накрыл сильный ливень с градом.

Жители Ртищевского, Екатериновского, Балашовского районов сообщают, что величина градин достигала размеров куриных яиц, причем сыпал он так часто, что уничтожил большую часть высаженных растений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/784810" frameborder="0"></iframe> Град накрыл Саратовскую область.Видео соцсетей

Соцсети пестрят фотографиями крупного града.

Град размером с куриное яйцо. Фото Валерия Глазатова из соцсети

- Убит весь урожай, — делятся переживаниями владельцы приусадебных участков.

Районы Саратовской области засыпало градом. Фото соцсетей

От сильного порывистого ветра повалило деревья, многие вырвало с корнем. Пострадали также хозяйственные постройки.

Повалило деревья. Фото Валерия Мильковского из соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU