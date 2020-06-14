2020-06-14T08:21:35+03:00
Происшествия

Град уничтожил урожай в районах Саратовской области

Жители делятся фотографиями градин размером с куриное яйцо [видео]
Екатерина Семенова
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Урожай побило крупным градом. Фото Егора Кузнецова из соцсетиУрожай побило крупным градом. Фото Егора Кузнецова из соцсети
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Районы Саратовской области накрыл сильный ливень с градом.

Жители Ртищевского, Екатериновского, Балашовского районов сообщают, что величина градин достигала размеров куриных яиц, причем сыпал он так часто, что уничтожил большую часть высаженных растений.

Град накрыл Саратовскую область.Видео соцсетей

Соцсети пестрят фотографиями крупного града.

Град размером с куриное яйцо. Фото Валерия Глазатова из соцсети

Град размером с куриное яйцо. Фото Валерия Глазатова из соцсети

- Убит весь урожай, — делятся переживаниями владельцы приусадебных участков.

Районы Саратовской области засыпало градом. Фото соцсетей

Районы Саратовской области засыпало градом. Фото соцсетей

От сильного порывистого ветра повалило деревья, многие вырвало с корнем. Пострадали также хозяйственные постройки.

Повалило деревья. Фото Валерия Мильковского из соцсети

Повалило деревья. Фото Валерия Мильковского из соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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