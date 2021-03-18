Желтый снег засыпал улицы Саратова

Свежевыпавший снег в Саратове имеет желтый оттенок Фото: Александр Уриевский

Жителей Саратова взволновал странный снег, выпавший вечером 17 марта в городе.

Корреспонденты «КП-Саратов» убедились, что снег имеет бурый и желтоватый оттенок.

Очевидцы шутят, что снег уже присыпан песком, поэтому коммунальным службам удастся сэкономит на песко-соляной смеси.

Такая же ситуация сложилась в других городах Саратовской области, сообщения поступают из Энгельса и Балакова.

Кстати, недавно Китай накрыла сильнейшая песчаная буря.

Жители считают, что снег может быть смешан с песком

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