В Балаково горела промзона на улице Привокзальная

Пожар в Балаково вечером 20 мая 2021 года Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Балаково, на улице Привокзальная, 73 вечером 20 мая сгорел склад - ангар. Пожар полыхал на площади 600 кв. метров.

Вызов дежурному МЧС поступил в 18.23. На возгорание выехали четыре пожарных расчета.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

К 19.15, как сообщили в региональном ГУ МЧС, огонь был локализован.

Вокруг ангара располагается промзона, склады. В результате сгорел мусор и железобетонное здание одного из складов.