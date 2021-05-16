Алена Булгакова отметила высокий уровень подготовки довыборов в Саратовской области

Алена Булгакова и Борис Шинчук

Продолжаются довыборы в Саратовскую областную думу. 15 мая, во второй день голосования исполнительный директор Независимого общественного мониторинга, член Общественной палаты России Алена Булгакова и председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук посетили несколько участков в Лысогорском районе.

По словам Алены Булгаковой, выборы на отдаленных территориях проходят, можно сказать, празднично. На участках играет музыка, жители воспринимают голосование позитивно.

Кроме того она провела многочисленные консультации на избирательных участках в Саратове, помогая разрешить возникающие по ходу голосования технические вопросы.

Алена Булгакова поделилась впечатлениями. Например, она отметила, что у участников избирательного процесса зачастую возникает вопрос по установке пломб на урны для голосования. Дело в том, что в законе и нормативных актах нет четкого стандарта, как должна производиться опломбировка, поэтому каждая территориальная комиссия делает это по-своему, с учетом собственного опыта, однако в рамках предъявляемых требований.

- Это не является нарушением, — подчеркнула Алена Булгакова. — И жалобы на это беспочвенны.

Кроме того возникают вопрос к выездному голосованию. Например, члены комиссий не всегда полностью заполняют реестры «надомного» голосования. В этих случаях все обращения моментально исправляются, еще до выезда комиссии, поэтому нарушения также не происходит и не влечет за собой признания бюллетеней недействительными.

Алана Булгакова обратила внимание на возникающий временами вопрос о причинах для голосования вне помещения. Она разъяснила, что недавние изменения в законодательство расширили перечень причин, по которым человек может пригласить выездную комиссию.

- Когда на это обращают внимание кандидаты и представители партий, то говорит о высоком уровне политизированности и конкуренции, — считает исполнительный директор НОМ.

Во время общения с наблюдателями была затронута тема расположения избирательных участков на территории школ, что не редкость для России. Якобы многодневное голосование может помещать учебному процессу.

- Я поговорила с некоторыми наблюдателями на таких участках, и они объяснили, что голосование не создает помех образовательному процессу. Зачастую дети учатся дистанционно, кроме того, для голосования отводятся отдельные помещения, — рассказала Алена Булгакова.

Были и другие технические моменты, на которые она обратила внимание. Например, на одном из участков наблюдатели попросили дополнительно опломбировать дно урны для голосования, что и было оперативно сделано, хотя законодательство этого не требует. На другом была увеличена копия протокола со сведениями об избирателях. На третьем обнаружились расхождения во времени в копиях акта о голосовании. Все вопросы были решены после консультации с общественным штабом.

В целом Алена Булгакова отметила хорошую подготовку к довыборам. Например, на каждом участке имеются специально изготовленные рабочие блокноты для членов комиссии. Есть памятки о порядке голосования людям в ограниченными возможностями здоровья, памятки для сотрудников полиции.

- Все это очень важные методические моменты, которые говорят о высоком уровне подготовки самой избирательной кампании, что влечет за собой высокий результат, — считает Алена Булгакова.

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