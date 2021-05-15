В ИКСО заявили о провокациях на избирательных участках

На довыборах Саратова с избирательных участков поступают сообщения, что ряд наблюдателей от одной из политической партии и членов комиссий с правом совещательного голоса требуют опломбировать стационарные и переносные ящики для голосования, а также сейфы, находящиеся на избирательных участках, индикаторными пломбами неустановленного образца.

Как заявили в Избиркоме области, эти требования не предусмотрены законом. Однако на отказы подаются жалобы, что имеющихся мер защиты недостаточно.

- Это не новая тактика — ранее такие провокации были зафиксированы на выборах в других субъектах, например в Ярославской области. Напоминаем, что в соответствии с законом, переносные и стационарные ящики для голосования опечатываются печатью участковой комиссии (опломбируется). В соответствии с Временным положением об особенностях голосования, установлении итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, утвержденным ЦИК России, прорезь на стационарном ящике по окончании времени голосования в первые два дня голосования опечатывается с помощью индикаторной номерной пломбы, что фиксируется в акте, — сообщили в ИКСО.

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