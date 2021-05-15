На избирательном участке в Саратове члены мониторинговой группы общественного штаба помогли исправить техническую ошибку

В первый день голосования на довыборах в Саратовскую областную думу зафиксирована техническая ошибка.

Как сообщили «КП-Саратов» в общественном штабе наблюдателей, 14 мая на участке №6 члены комиссии не поставили время в протоколе голосования вне помещения для голосования, а следовательно и в копии акта.

Копия была выдана члену комиссии с правом совещательного голоса, который заметил ошибку и попросил ее исправить. Было поставлено время 17:15.

На следующий день другой член комиссии также запросил копию акта и тоже увидел отсутствие времени. Было поставлено 17:18.

Расхождение выявилось при сравнении. Доверенное лицо одного из кандидатов удалилось с обеими копиями, заявив, что проведет экспертизу, но больше не появлялось на этом участке до его закрытия.

По устной рекомендации члена мониторинговой группы общественного штаба комиссия провела заседание и приняла решение о внесении изменений в акт и выдаче верной копии акта участникам.

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