Федеральный эксперт рассказала о работе общественных наблюдателей на довыборах в Саратовскую областную думу

Алена Булгакова приняла участие в заседании оперативного штаба в Общественной палате Саратовской области

Исполнительный директор Независимого общественного мониторинга, член Общественной палаты России Алена Булгакова сегодня, 14 мая, посетила Саратовскую область.

Она посетила несколько избирательных участков, ознакомившись с ходом процедуры голосования. По словам Алены Булгаковой, в целом ситуация штатная. Был инцидент на избирательном участке №26 в Волжском районе Саратове, где якобы был зафиксирован вброс бюллетеней.

- Там произведены все действия, которые позволяют максимально защитить каждый голос избирателей. Опечатана урна, в котором были обнаружены бюллетени сверх предполагаемого количества. В нее голосование не осуществляется, а в другую урну, которая оформлена со всеми требованиями – опломбирована, опечатана. Никаких вопросов процедура голосования на этом участке не вызывает. Важно, что вовремя подключилась избирательная комиссия Саратовской области и были предприняты конкретные действия, чтобы никаким образом не навредить итогам голосования на этом избирательном участке, – сказал она.

После посещения участков Алена Булгакова приняла участие в заседание оперативного штаба Общественной палаты Саратовской области.

Она провела сравнительный анализ хода многодневного голосования в ряде регионов России. По словам Алены Булгаковой, процедура для нашей страны достаточно новая, но избиратели уже начали к ней привыкать. Однако для избирательных комиссий это своего рода вызов, так как методические материалы нуждаются в доработке, а члены избиркомов и наблюдатели – в дополнительном обучении.

- Этот опыт, который будет нами накоплен, в том числе в Саратовской области, вносим в методические рекомендации НОМ Общественной палаты РФ для того, чтобы максимально качественно подойти к обучению наблюдателей в выборах депутатов Госдумы России. Наша основная задача сейчас – подготовка профессиональных кадров с целью проведения открытых, гласных, легитимных выборов, – заявила она.

По мнению Алены Булгаковой, федеральная избирательная кампания может оказаться непростой. Это связано с рядом факторов. В числе прочих она назвала то, что это первые выборы в Госдуму после внесенных поправок в конституцию страны.

Кроме того, граждане за время локдауна не могли в полной мере выразить свою гражданскую позицию. При этом институт общественных наблюдателей динамично развивается, что увеличивает потребность избирателей принять участие в выборах именно в качестве независимых наблюдателей.

- Хочу также обратиться к посланию Президента России, где он четко обозначил, что есть «красная линия», за которую не следует переступать, иначе мы будем соответствующе реагировать. Здесь идет речь о борьбе за суверенитет и обозначение своих территорий. Все-таки наш суверенитет – это наше личное дело. Помимо того, что сейчас активизируется работа иностранных агентов в России, внимание которых приковано к выборам, также большое внимание поступает извне. Это мы видим по многим факторам, которые дают нам четко понять, что выборы будут непростыми, и мы должны быть подготовлены, – заявила Алена Булгакова.

Что касается общественных наблюдателей от Саратовской области. От они также были подготовлены по программе НОМ. Несмотря на то, что программа была запущена лишь в феврале, уже заметен качественный скачок в работе наблюдателей.

- Это достаточно компетентные профессионалы, которые четко понимают и различают все процедурные вопросы и в какой-то мере служат даже медиатором процесса, снимая острые вопросы, не допуская возникновения информационного шума, – считает она.

По словам Алены Булгаковой, важная роль в работе общественных наблюдателей отводится именно работе с информационным полем, потому что вакуум в этой сфере служит как раз причиной возникновения недостоверной информации.

Она рассказала о портале Независимого общественного мониторинга nom24.ru, куда уже поступают сообщения от наблюдателей, фиксируются факты, как проходит голосование, как впоследствии будет организована работа с сейф-пакетами.

- Наши наблюдатели работают, в том числе, над тем, чтобы открыто показывать, как проходит голосование на максимальном количестве участков. Информация доступна на главной странице портала, – отметила Алена Булгакова.

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