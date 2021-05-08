Торжественное шествие в честь Дня Победы прошло в Саратове

По Театральной площади прошел Парад в честь Дня Победы Фото: Ольга Симонова

Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая, в Саратове состоялось Торжественное прохождение войск Саратовского территориального гарнизона.

Участие приняли 22 парадных расчета Фото: Ольга Симонова

По Театральной площади маршем прошли 22 парадных расчета, представляющие разные виды войск: артиллеристы, связисты, летчики, студенты военных образовательных учреждений. Первым стал Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменный институт Росгвардии.

Торжественным шествием командовал начальник Саратовского местного гарнизона, начальник 631-го Учебного центра боевого применения артиллерии полковник Валерий Мишнев. Принял прохождение начальник Саратовского территориального гарнизона, военный комиссар области генерал-майор Андрей Старков.

Командовал парадом полковник Валерий Мишнев, принял прохождение генерал-майор Андрей Старков Фото: Ольга Симонова

С приветственной речью выступил губернатор области Валерий Радаев.

- Завтра — великий день: 76-я годовщина Победы. В главном празднике страны воплотились самоотверженная любовь к Родине, беспримерное мужество и героизм нашего народа. Всех, кто ковал победу на фронте и в тылу. На передовой и в заводских цехах. Кто избавил мир от фашизма. Этот подвиг будет жить в веках! Оставаясь символом патриотизма для нынешних и будущих поколений.

Подвиг народа не будет забыт Фото: Ольга Симонова

Как сказал Президент, сплоченность перед лицом любой угрозы – наше национальное преимущество. Наша сила! И вы, посвятившие себя военной службе, эту силу воплощаете, равняясь на дедов и прадедов.

С приветственной речью выступил Валерий Радаев Фото: Ольга Симонова

Мы гордимся бессмертным подвигом советских воинов! Мы учимся у них твердости духа и воле к победе во всех делах!

Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла! Спасибо всем, кто обеспечивает обороноспособность России! Вечная слава героям! С наступающим Днем Победы! — произнес он с трибуны.

Праздничная программа в Саратове продолжается Фото: Ольга Симонова

На торжестве звучала живая музыка в исполнении сводного оркестра Саратовского гарнизона. Войска проходили под звуки легендарных маршей: «Победа», «Старинный марш Преображенского полка», «День Победы», «Строевой марш», «На страже Мира», «Победа», «Все выше», «Броня крепка». А зрители с удовольствием танцевали под песни и вальсы военных лет.

Кроме того, курсанты роты Почетного караула Вольского военного института материального обеспечения продемонстрировали навыки строевой подготовки и выложили слово «Победа» из винтовок.

На торжественное шествие пришли тысячи жителей Саратова. Остальные смогли посмотреть его онлайн в соцсетях и на канале YouTube.

Саратовцы пришли на Театральную площадь, чтобы посмотреть Парад вживую Фото: Ольга Симонова

Напомним, главный парад России состоится завтра в Москве, на Красной площади. А в Саратове запланированы праздничные мероприятия, а вечером 9 мая прогремят сразу два салюта.

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