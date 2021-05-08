В Саратове на Театральной площади прошел Парад Победы

. Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 8 мая, в Саратове на Театральной площади состоялось торжественное прохождение войск Саратовского территориального гарнизона в честь 76-летия Победы в ВОВ. Прохождение принял начальник Саратовского территориального гарнизона, военный комиссар Саратовской области Андрей Старков.

. Фото: Ольга Симонова

- Завтра великий день - 76 годовщина победы. В главном празднике страны воплотились самоотверженная любовь к родине, беспримерное мужество и героизм нашего народа, — отметил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. По Театральной площади прошли 22 парадных расчета: артиллеристы, связисты, лётчики, студенты различных учебных заведений и другие. Открыл мероприятие расчет Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института Росгвардии.

. Фото: Ольга Симонова

Сводный оркестр Саратовского гарнизона исполнил марши а еще состоялись показательные выступления роты почетного караула Вольского военного института материального обеспечения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.