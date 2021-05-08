Саратовцы присоединились к Всероссийской акции «Окна победы»

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С 1 мая стартовала Всероссийская акция «Окна победы». Желающим присоединиться нужно украсить окна своих квартир/домов/офисов рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне.

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А потом разместить в социальных сетях фотографий своих оформленных окон с соответствующими хэштегами: #ОкнаПобеды #КомандаМплюс #ДеньПобеды64 #МОУСОШ94 со словами благодарности героям, тематическими текстами в преддверии Дня Победы.

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Саратовцы активно принимают участие в акции - от мала до велика. Дети и взрослые публикуют фотографии окон своих домов и публикуют их в соцсетях, например, в Instagram.

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