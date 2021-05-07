Двое взрослых и ребенок пострадали в столкновении трех авто под Пугачевом

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Пугачевском районе Саратовской области днем 7 мая столкнулись три авто.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 14 часов на втором километре автодороги Пугачев — Перелюб.

По предварительной версии, 29-летний водитель автомобиля «Лада Калина» совершил опасный маневр и врезался в ВАЗ-21213 под управлением 31-летнего водителя. После этого — в Renault Duster, за рулем которого был 50-летний водитель.

От удара иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево.

В аварии пострадали водитель и 37-летняя пассажирка Renault Duster, а 13-летняя девочка из этого авто была отпущена после оказания разовой помощи.

Фото: ГИБДД по Саратовской области

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