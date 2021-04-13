Инна Буйкевич: Владимир Путин назвал Парк покорителей космоса достойным местом приземления Гагарина

Владимир Путин посетил Парк покорителей космоса в Саратовской области Фото: официальный сайт президента РФ

Директор Народного музея имени Юрия Гагарина при профессионально-педагогическом колледже СГТУ Инна Буйкевич провела 12 апреля экскурсию для Президента России Владимира Путина по Парку покорителей космоса.

Напомним, глава государства в День космонавтики посетил Саратовскую область, где осмотрел Парк покорителей космоса в Энгельсском районе, возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину и провел совещание по развитию космической отрасли. Кроме того, он встретился с губернатором Валерием Радаевым.

Инна Буйкевич рассказала Владимиру Путину о годах учебы Юрия Гагарина Фото: официальный сайт президента РФ

Инна Буйкевич поделилась с «КП-Саратов» впечатлениями от встречи с президентом.

- На видео вы ему о чем-то рассказываете, он задает вопросы. Чем интересовался Владимир Путин во время экскурсии?

- Ему было интересно, как учился Юрий Гагарин, он спрашивал о годах учебы. А также о том, как Саратов непосредственно связан с Юрием Алексеевичем Гагариным. Также его интересовал момент приземления: кто встречал, куда его отвезли. Спрашивал про бабушку с внучкой, на самом ли деле они его встретили. Задавал вопрос, как мы отмечаем День космонавтики. Не только в этом году, а вообще ежегодно.

- И как Владимир Владимирович реагировал на экскурсию, на Парк покорителей космоса?

- Видно, что он был заинтересован. Президент поблагодарил меня по окончании экскурсии, сказал, что у нас здесь очень хорошо, что Парк покорителей космоса сделан удобно, продумано. Это достойное место приземления первого космонавта.

Глава государства оценил Парк покорителей космоса Фото: официальный сайт президента РФ

Инна Буйкевич рассказала также, что пригласила Владимира Путина посетить Народный музей Юрия Гагарина.

- Он человек занятой, но сказал, что будет стараться, — рассказала Инна.

Кроме того, Владимир Путин оставил отзыв в книге почетных гостей Парка покорителей космоса.

Владимир Путин расписался в книге почетных гостей Парка покорителей космоса

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