Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин прибыл в Саратовскую область.

Это официально подтвердили в правительстве области.

Владимир Путин проведет совещание в Энгельсском районе, которое посвящено развитию космической отрасли в стране. Кроме того, запланировано посещение Парка покорителей космоса.

В поездке его сопровождают, как ранее заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Ожидается, что Путин проведет встречу с губернатором Валерием Радаевым.

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