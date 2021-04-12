Владимир Путин проводит совещание в Энгельсе о развитии космической отрасли

Владимир Путин провел совещание в Энгельсском районе

В Энгельсском районе Саратовской области Президент России Владимир Путин проводит совещание о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности в Российской Федерации.

Он напомнил, что сегодня, 12 апреля в День космонавтики, по всей стране проходят торжественные мероприятия. Владимир Путин отметил, что в Саратовской области был открыт Парк покорителей космоса. Глава государства принял участие в церемонии открытия, он также возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину.

Также он заметил, что жители России должны не только беречь память о покорителях космоса: космонавтах, конструкторах

Наш долг и в том, чтобы и сегодня работа в ракетно-космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса, – сказал глава государства.

По словам Президента, Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав.

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