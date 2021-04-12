Путин возложил цветы к памятнику Гагарину в Парке покорителей космоса

Путин посетил Парк покорителей космоса и возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину
Владимир Путин, Президент России, 12 апреля в Энгельсском районе возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину, первому космонавту Земли.
В группе Володин.Саратов об этом сообщили сторонники Председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Церемония состоялась в Парке покорителей космоса, где установлены стела и капсула, в которой приземлился Гагарин на поле под Энгельсом.
Напомним, Парк покорителей космоса был построен по инициативе Председателя Государственной думы Вячеслава Володина и при поддержке Владимира Путина.
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