Какие дороги отремонтируют в Саратове в 2021 году

В 2021 году будут ремонтироваться десятки улиц в Саратове

В Саратове определились с дорогами, которые будут ремонтировать в течение сезона 2021 года. Всего в списке 33 участка городских улиц, в основном тех, по которым проходит серьезный автомобильный трафик. Так что саратовцам придется потерпеть неизбежные в таких случаях заторы. Но все это - ради благого дела.

Конкурсы по всем участкам уже отыграны, подрядчики определены.

Итак, вот где появится свежий асфальт:

- ул. 2-я Садовая (от ул. им. Рахова В.Г. до ул. Астраханской)

- ул. 2-я Садовая (от ул. Серова А.К. до ул. Симбирцева В.Н.)

- ул. 2-я Садовая (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до Наб. Космонавтов)

- ул. Рабочий переулок

- ул. им. Горького А.М. (от ул. 53-й Ст. Дивизии до ул. Московской)

- ул. им. Серова А.К. (от ул. 2-Садовая до ул. Шелковичной)

- ул. Новоузенская (от. ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Серова А.К.)

- ул. им. Грибова П.И.

- ул. Вольская (от ул. Белоглинская до ул. им. Н.Г. Чернышевского)

- ул. Ульяновская

- ул. им. Шевченко Т.Г. (от ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Горького А.М.)

- ул. 5-й Динамовский пр.

- ул. им. Радищева А.Н.(от ул. Советской до ул. им. Чернышевского Н.Г.)

- ул. им. Зарубина В.С. (от ул. им. Горького А.М. до ул. Радищева А.Н.)

- ул. Шелковичная (от ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Симбирцева В.Н.)

- ул. Широкая (от ул. Мостовая до ул. Девятого мая)

- ул. Лунная (от Деловой до Вишневой)

- ул. им. Тархова С.Ф. (от ул. им. Бардина И.П. до ул. им. Чехова А.П.)

- ул. им. Ломоносова М.В. (от пр-та Строителей до ул. 1-я Прокатная )

- ул. Октябрьская (от ул. Кузнечная до ул. им. Мичурина И.В.)

- ул. им. Гоголя Н.В. (от Вольской до ул. им. Радищева А.Н.)

- ул. Аткарская (от ул. Московская до ул. им. Посадского И.Н.)

- дорога от ул. 3-й Окольная до 4-й Окольный

- ул. им. Чапаева В.И. (от ул. Б. Горная до ул. 1-й Магнитный пр.)

- ул. Большая Садовая (от ул. им. Чапаева В.И. до ул. Симбирской)

- ул. им. Посадского И.Н. (от ул. Хвалынская до ул. Симбирской)

- ул. 2-й Магнитный проезд (с примыканием к ул. Танкистов)

- ул. Б.Садовая (от ул. Беговой до ул. Белоглинской)

- ул. им. Разина С.Т. (от ул. Б.Садовая до ул. Б. Казачья)

- ул. Рабочая (от ул. 13-й Белоглинский пр. до ул.им. Чапаева В.И.)

- ул. Железнодорожная (от ул. Рабочая до ул. Б.Казачья)

- ул. им. Слонова И.А. (от ул. Астраханской до ул. Аткарской)

- ул. Валовая (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Наб. Космонавтов)

Все эти дороги будут отремонтированы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Напомним, на местные дороги в районах Саратовской области в 2021 году выделят 3,533 млрд рублей. Столько доходов запланировано получить при сборе транспортного налога. Саратов получит 1,142 млрд рублей на капитальный и обычный ремонты, содержание дорожной сети.

При этом депутаты Саратовской городской думы в конце января 2021 года приняли решение о передаче 29 участков основных транспортных магистралей города в собственность области. За ремонт там теперь отвечает региональный Минстрой.

Здесь список этих участков. Таким образом, средства на ремонт перераспределены и пойдут на дороги второй и третьей категорий.

Все ремонты должны завершиться до 30 сентября.

Ранее все грунтовые дороги Саратова поставить на учет и привести в порядок поручил городским властям председатель ГД Вячеслав Володин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.