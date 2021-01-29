В Саратове 29 участков улиц отдали области

Саратовские дороги ушли на областной уровень Фото: Екатерина Семенова

Депутаты Саратовской городской думы приняли решение о передачи дорог в собственность области.

Речь об этом шла на заседании гордумы 29 января, переданы были 29 участков дорог.

Речь об улицах:

- проспект Строителей

- Шехурдина (от проспекта Строителей до Технической),

- Шехурдина (от Соколовой до Технической),

- Соколовая (от Славянской площади до Горького),

- Соколовая (от Горького до Шехурдина),

- Симбирская (от Большой Горной до Соколовой),

- Большая Горная (от Симбирской до Горького),

- Вознесенская (от Большой Горной до Большой Горной),

- Большая Горная (от Горького до Славянской площади),

- Славянская площадь,

- Ново-Астраханское шоссе (от Политехнической до поворота на Кумысную поляну),

- Политехническая,

- Беговая,

- 2-я Садовая,

- Большая Садовая (от Беговой до Новоузенской),

- Большая Садовая (от Новоузенской до Слонова),

- Шелковичная (от Емлютина до Большой Садовой),

- Белоглинская (от Емлютина до Большой Садовой),

- Емлютина (от Шелковичной до Рабочей),

- Рабочая (от Емлютина до Большой Садовой),

- Большая Садовая,

- Тракторная,

- Чернышевского (от Радищева до Соколовой),

- Чернышевского (от Радищева до Мельничного проезда),

- Чернышевского (от 4-й горбольницы до Орджоникидзе),

- Орджоникидзе (от Чернышевского до ОАО «Саратовгаз»),

- Орджоникидзе (от ОАО «Саратовгаз» до проспекта Энтузиастов),

- проспект Энтузиастов (от Орджоникидзе до Крымской),

- Крымская.

Общая протяженность их составляет 52 км.

Теперь средства на ремонт будет перераспределены и пойдут на дороги второй и третьей категорий.

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