В Саратове 29 участков улиц отдали области

Саратовские дороги ушли на областной уровень
Фото: Екатерина Семенова
Депутаты Саратовской городской думы приняли решение о передачи дорог в собственность области.
Речь об этом шла на заседании гордумы 29 января, переданы были 29 участков дорог.
Речь об улицах:
- проспект Строителей
- Шехурдина (от проспекта Строителей до Технической),
- Шехурдина (от Соколовой до Технической),
- Соколовая (от Славянской площади до Горького),
- Соколовая (от Горького до Шехурдина),
- Симбирская (от Большой Горной до Соколовой),
- Большая Горная (от Симбирской до Горького),
- Вознесенская (от Большой Горной до Большой Горной),
- Большая Горная (от Горького до Славянской площади),
- Славянская площадь,
- Ново-Астраханское шоссе (от Политехнической до поворота на Кумысную поляну),
- Политехническая,
- Беговая,
- 2-я Садовая,
- Большая Садовая (от Беговой до Новоузенской),
- Большая Садовая (от Новоузенской до Слонова),
- Шелковичная (от Емлютина до Большой Садовой),
- Белоглинская (от Емлютина до Большой Садовой),
- Емлютина (от Шелковичной до Рабочей),
- Рабочая (от Емлютина до Большой Садовой),
- Большая Садовая,
- Тракторная,
- Чернышевского (от Радищева до Соколовой),
- Чернышевского (от Радищева до Мельничного проезда),
- Чернышевского (от 4-й горбольницы до Орджоникидзе),
- Орджоникидзе (от Чернышевского до ОАО «Саратовгаз»),
- Орджоникидзе (от ОАО «Саратовгаз» до проспекта Энтузиастов),
- проспект Энтузиастов (от Орджоникидзе до Крымской),
- Крымская.
Общая протяженность их составляет 52 км.
Теперь средства на ремонт будет перераспределены и пойдут на дороги второй и третьей категорий.
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