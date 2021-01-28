Володин поручил привести в порядок все грунтовые дороги Саратова

В Саратове планируется привести в порядок все грунтовые дороги

В поселке Агафоновка Октябрьского района Саратова главная проблема — отсутствие нормальных дорог.

Об этом, в частности, шла речь во время встречи председателя Государственной думы России Вячеслава Володина с жителями поселка.

Граждане уже неоднократно обращались по поводу благоустройства: здесь нет ни тротуаров, ни уличного освещения, хотя проживает немало, около восьми тыс. человек.

Большая часть дорог не заасфальтирована.

- Нам надо все грунтовые дороги Саратова просчитать и поставить для себя задачу привести их в порядок, — сказал Вячеслав Володин.

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