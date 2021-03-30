Выставка космической моды в Саратове: Показывают историю развития спецкостюмов и скафандров космонавтов

Выставка не очень большая, но интересная Фото: Александр Уриевский

В музее краеведения в Саратове с 30 марта для всех желающих открыта выставка «"Соколы", "Орланы" и другие истории космической одежды». Посвящается проект 60-летию первого полета человека в космос.

Это обмен экспонатами между Саратовским краеведческим музеем и Московским музеем космонавтики. Туда уехали ценные экспонаты, связанные с Юрием Гагариным, к нам приехали космические скафандры и другие предметы гардероба, побывавшие в космосе.

Скафандр "Сокол-К" Фото: Александр Уриевский

- В Москве музей космонавтики делает центральную выставку проекта «Первый» ко Дню космонавтики. А в тех регионах, которые являются партнерами проекта, московский музей космонавтики проводит ответные выставки.

От вас, из Саратова, в Москву приехали впервые множество предметов, связанных с Юрием Алексеевичем Гагариным. Саратовский краеведческий музей наш давний партнер, мы уже делали несколько совместных выставок и планируем еще новые интересные проекты. Мы уже делали выставку, посвященную животным в космосе, а сейчас в Саратове представлены образцы космической одежды, — рассказал корреспонденту «КП-Саратов» заместитель директора московского музея космонавтики Вячеслав Климентов.

Космическое исподнее Фото: Александр Уриевский

Космическая одежда — это узкая тема, но она очень интересная, потому что связана и с физикой, и с химией. Выставка выстроена таким образом, что можно проводить школьные уроки по этим предметам. Планшеты в экспозиции подготовлены так, что подросток считывает главную информацию буквально в клиповом режиме, если заинтересовался — есть ответвление с подробностями.

Вся одежда на выставке делится на две части: первая — повседневная, в которой находятся космонавты на орбите. У нее есть определенная специфика, например, потому что в космосе нет стиральных машин…

Второй тип одежды — та, что защищает от радиации.

Часть защитной брони от радиации из скафандра Фото: Александр Уриевский

- Самое главное здесь — настоящие предметы из космоса. Впервые мы в таком виде показали эволюцию перчаток космического скафандра.

Перчатки для скафандров также эволюционировали с развитием космонавтики Фото: Александр Уриевский

Рассказ о выставке мы начинаем с первого гагаринского скафандра, ярко-оранжевого цвета, который был сделан для него на заводе «Звезда», — СК-1. Он и сейчас у них, его никому не отдают, у нас дубликат. Первый скафандр делался в последний момент, очень спешили. До последнего было не ясно, кто полетит первым и делали сразу два — на Гагарина и на Титова. Кстати, у них есть одна особенность — на левой руке вшито зеркальце. Всегда просим детей предположить, зачем оно было необходимо. Приходите на выставку — узнаете, — рассказал Климентов.

Характеристики скафандра Гагарина Фото: Александр Уриевский

На презентации выставки, которая прошла 29 марта, выступил председатель региональной организации ветеранов космодрома Байконур полковник военно-космических сил СССР Иван Баканов. Он подарил музею юбилейную медаль и книгу, выпущенные к 65-летию космодрома Байконур.

По мнению работников музеев, сегодня очень важно все, что связано с первым полетом человека в космос.

Фото: Александр Уриевский

- Королев мог только предполагать, Циолковский — предугадывать, но никто точно не знал, с чем столкнется человек в космосе в реальности. Во-первых, радиация, во-вторых, невесомость. Да, собаки летали и возвращались, но их не спросишь, как оно? Первый человек в космосе доказал, что полеты туда действительно возможны, — заметил Вячеслав Климентов.

Образцы современной формы космонавтов Фото: Александр Уриевский

Выставка об истории одежды для космонавтов продлится почти пять месяцев.

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