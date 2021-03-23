Трамплин в небо: что Саратов дал Гагарину, и что теперь может получить от космонавта №1

С первого полета человека в космос прошло 60 лет. Фото сайта паркгагарин.рф

Несмотря на ограничения в связи с пандемией, в стране собираются широко отметить 60-летний юбилей полета человека в космос. Так получилось, что этот человек, Юрий Алексеевич Гагарин, тесно связан с Саратовской областью. О значении Гагарина для нашего региона и роли саратовской земли в судьбе первого космонавта «КП-Саратов» поговорила с профессором, доктором исторических наук Сергеем Наумовым. Работая на разных должностях и занимаясь научной деятельностью, он рассмотрел историческую фигуру Гагарина под разными углами зрения.

Профессор, доктор исторических наук Сергей Наумов

Чего больше в саратовском этапе жизни Юрия Гагарина – везения или упорного труда, который сделал его тем человеком, которого сегодня знает весь мир?

- Без второго не было бы первого. Общеизвестно, что летом 1951 года Юрий Гагарин поступил в Саратовский индустриально-педагогический техникум учиться на литейщика. Это одно из крупнейших учреждений среднего специального образования с большими традициями. Много известных людей — представителей управленческой, производственной и спортивной элиты нашего региона закончили в разное время этот техникум.

Остается лишь догадываться, как удавалось легендарному Юрию Гагарину появляться в нужное время в нужном месте. Это касается очень многих эпизодов его биографии.

Считаю, что его поступление в индустриально-педагогический техникум — это было знаком судьбы. Безусловно, Саратов – крупнейший академический, учебный и научный центр Поволжья, известный не только своими вузами, но и средне-специальными учреждениями. Их в нашем городе немало. К примеру, колледж радиоэлектроники имени П. Н. Яблочкова. Есть образовательные учреждения, связанные с архитектурно-строительной и сельскохозяйственной отраслями, авиастроением и железнодорожным транспортом. В авиационном техникуме, располагавшемся на углу улиц Советской и Горького, до войны работала комсоргом самая известная женщина в советской политике — Екатерина Алексеевна Фурцева, ставшая впоследствии секретарем ЦК, членом Политбюро и министром культуры СССР.

Гагарин и летать учился на "отлично". Экспонат Саратовского областного музея краеведения Фото: Александр Уриевский

Кроме того, Юрий Гагарин в 1954 году записался в саратовский аэроклуб и свой первый полет на самолете совершил в 1955 году после окончания учебы, заметьте, с отличием. В связи с этим, а также потому, что Гагарин из своего космического полета вернулся на саратовскую землю, у нас часто говорят о ней как о своеобразном «месте притяжения».

Но, на мой взгляд, это не только место притяжения для Гагарина. Для него Саратов стал трамплином в жизни и карьере, а также трамплином в небо.

Именно поэтому в Саратове уже многие десятилетия поддерживаются славные традиции памяти и собирания всех материалов, связанных с Юрием Алексеевичем Гагариным.

В связи с этим отдельные слова благодарности хочется сказать Владимиру Ивановичу и Александре Васильевне Россошанским, которые создали и развивали народный музей имени Ю. А. Гагарина при индустриально-педагогическом техникуме и собрали в нем богатейшую коллекцию материалов о первом космонавте, бережно и с любовью сохраняя и развивая ее на протяжении 60 лет.

- Почему в Саратове он увлекся авиацией? Это стечение обстоятельств, случайность?

- Начиная с 30-х годов прошлого века в СССР был настоящий бум авиации. До сих пор в памяти хранятся воспоминания о Валерии Чкалове и женских авиаполках, которые в Энгельсе формировала Марина Раскова. А еще у нас был крупнейший авиазавод, выпускавший знаменитые боевые истребители ЯК-1 и ЯК-3, и, пожалуй, самые массовые в гражданской авиации самолеты — ЯК-40, ЯК-42. А также такие предприятия, как, например, трижды орденоносное производственное объединение «Корпус», 70 лет выпускающее особо важную продукцию для космической отрасли.

Самолет, на котором в Саратовском аэроклубе летал Юрий Гагарин. Экспонат Саратовского областного музея краеведения Фото: Александр Уриевский

Могу сказать так. Попав в 1951 году в Саратов, Гагарин не мог не столкнуться с авиацией и не подняться в небо. Потом захотел «забраться» еще выше, так как во второй половине 50-х о полетах в космос мечтала вся страна, да и все человечество. Вспомним, что в 1957 году в СССР запустили первый искусственный спутник земли. В стремительном темпе проходило соревнование между СССР и США. Это был настоящий марафон по освоению космоса. Наша страна одержала победу и первой отправила человека в космос! И так вышло, что им оказался старший лейтенант ВВС Юрий Гагарин, научившийся летать в Саратове.

- В чем феномен Гагарина, почему он так увлек людей? Ведь героев в стране было немало…

- О его способности располагать к себе людей своей улыбкой и простотой в общении сказано много. Напомню такой эпизод. В воспоминаниях у Бориса Пастухова, который был в то время секретарем ЦК ВЛКСМ, упоминается, что после аварии в середине 60-х на советской подводной лодке «Комсомолец» погибли семь человек. К семьям погибших со словами поддержки направили именно Юрия Гагарина. Это тоже о многом говорит.

Люди на встречах с ним, видя его искреннюю расположенность и простоту в общении, заражались этим магнетизмом. Это ощущали даже те, кто не видел его «вживую», а только в газетах и кинохронике. Интуицию народа обмануть нельзя, он был любим всеми.

Праздничный номер "Комсомольской правды" в апреле 1961 года Фото: Александр Уриевский

После великой Победы в 1945 году наша страна на огромном энтузиазме смогла повернуть колесо истории и за десять лет восстановиться. И в космос выйти первой. После успешного полета Юрия Гагарина люди снова испытали подъем, ощущение того, что все великие жертвы и тяжелый труд не были напрасны. А еще было чувство, что мы живем в самой лучшей стране и перед нами открыты огромные перспективы. Это состояние очень хорошо отражают слова песен тех лет: «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы!» или «И на Марсе будут яблони цвести»!

- Среди регионов есть определенное соперничество в том, кто теснее связан с именем Гагарина. Саратов здесь пока не на первых позициях?

- В Саратове Юрий Алексеевич впервые поднялся в небо, стал летчиком, сформировался как личность. Здесь до сих пор живет его первая любовь.

Уникальный кадр с парашютной тренировки Гагарина в 1960 году на военной авиабазе в Энгельсе

В апреле 1960 года на авиабазе в Энгельсе он в составе группы из 20 человек прошел продолжительный тренинг по отработке техники затяжных прыжков с парашютом. Именно сюда через год он вернулся из своего исторического космического полета. Сам он называл Саратов своей второй родиной, что и подтвердилось, когда в 1965 году он смог приехать на юбилей своего родного техникума.

Все это не могут оспорить ни Оренбург, там его военное училище летчиков, оттуда и жена Юрия Алексеевича, ни Гжатск Калужской области, ныне город Гагарин, где он родился, ни Москва, где он жил и работал в Звездном городке.

Кстати, с саратовской землей тесно связана судьба еще нескольких известных космонавтов, в том числе и из первого набора: Г. С. Титов и В. А. Шаталов, В. Г. Лазарев и О. Г. Макаров, Г. В. Сарафанов и В. Д. Зудов, В. В. Коваленок и Ю. Г. Шаргин.

Визиту Гагарина в Саратов в 1965 году посвящена отдельная экспозиция в народном музее Фото: Александр Уриевский

- Почему только сейчас, к 60-летию полета в космос в Саратовской области на месте приземления Гагарина проводятся масштабные работы по строительству Парка покорителей космоса? Почему не к 50-летнему юбилею, например?

- Место приземления стало памятным спустя несколько лет после полета. Его тогда и назвали Гагаринским!

Виталий Арсентьев, бывший тогда первым секретарем Саратовского горкома комсомола, вспоминал, как в январе 1965 года Юрий Гагарин приезжал в Саратов вместе с супругой. В своем сжатом расписании он выкроил два дня, чтобы поздравить своих преподавателей, однокурсников на праздновании юбилея родного техникума. Тогда он снова побывал на месте своего приземления, где уже начинались работы по установке памятника.

К сожалению, Саратов в отличие от многих других городов, до начала 90-х годов был закрытым. Круизные корабли по Волге заходили, но туристов практически не возили ни в музей Гагарина, ни к месту приземления. Не было тогда и осознанной необходимости для создания такой инфраструктуры, какая сейчас строится в рамках «Парка покорителей космоса».

Идею Парка покорителей космоса предложил председатель ГД Вячеслав Володин Фото: Александр Уриевский

Выскажу свое мнение на этот счет. В России сегодня осталось два события, которые в позитивном ключе скрепляют как общая память большинство населения страны, вне зависимости от возраста и социальной принадлежности.

Во-первых, это 9 мая — День Победы.

Во-вторых, это полет Юрия Гагарина в космос. Недавно перечитал воспоминания Бориса Пастухова. Он писал, что так же, как в День Победы в мае 1945 года, в апреле 1961 года случилось грандиозное народное ликование. Это был триумф гордости всего народа за свою страну и за своего соотечественника, ставшего первым человеком, побывавшим в открытом космосе. Юрием Алексеевичем, без преувеличения, гордилась вся страна, которая восстала из руин после самой кровопролитной войны, в которой потеряла почти 30 млн граждан.

Эти две даты стоят рядом, они неоспоримы. И сегодня мы должны быть благодарны людям, которые по инициативе Вячеслава Викторовича Володина создают Парк покорителей космоса на берегу реки Волги.

Видимо, раньше в силу различных обстоятельств это не смогли сделать. После трагических и страшных 90-х годов стране снова пришлось восстанавливаться.

Парк покорителей космоса на месте приземления Гагарина готовится к скорому открытию. Фото сайта паркгагарин.рф

Сегодня Парк — это не просто память о Юрии Алексеевиче Гагарине, но и «месседж» к современной российской молодежи: стремиться, учиться, дерзать не только во имя себя, но и во благо своей страны.

- «А дети на свете играют в Гагарина» – слова из песни Николая Добронравова и Александры Пахмутовой. Сегодня поколение «ТикТока» от этого очень далеко, как до них донести эти смыслы?

- Парк покорителей космоса такие цели тоже ставит. Уверен, он будет необыкновенным, мирового уровня, с особым уклоном в сторону современных технологий, которые объединят историческую память и молодежное сообщество. Главная цель — через простоту и самоотверженность первого космонавта донести мысль о великом подвиге, который он совершил.

Многие помнят прохождение Юрия Гагарина по ковровой дорожке, для доклада руководству страны о своем космическом полете. Его проход с развязавшимся шнурком на ботинке наблюдала вся страна.

Мы все помним слова песни Александры Николаевны Пахмутовой: «Знаете, каким он парнем был!?… Нет, не был! Ведь смерть он победил!».

Экскурсия в народном музее Юрия Гагарина Фото: Александр Уриевский

Поэтому своеобразным символом бессмертного подвига простого русского человека, который заставил все человечество по-новому взглянуть на нас и на себя и первым приоткрыл для всех «дверь в неизведанное», стало наше Гагаринское поле. Сегодня здесь возводится беспрецедентный Парк покорителей космоса, в центре которого будет находиться обелиск и памятник Юрию Алексеевичу Гагарину! Это место навеки останется полем притяжения для всех, кто смыслом своей жизни видит служение Отечеству.

- Сегодня про Гагарина снова много говорят, но это все связано с юбилеем первого полета человека в космос. Или есть другие поводы?

Пожалуй, 60-е годы прошлого века — Золотые годы в истории СССР, которые стали возможными в результате наложения эффекта идеологической оттепели и успешной экономической реформы Косыгина.

Но все это, увы, закончилось в августе 1968 года, когда войска стран-участниц Варшавского договора вошли в Чехословакию для подавления «Пражской весны». Очень точно назвал тогда эту ситуацию один из идеологов «Пражской весны» Зденек Млынарж: «Мороз ударил из Кремля!».

И опять знак судьбы — в начале весны этого же года в лесу под Смоленском трагически оборвалась жизнь Юрия Гагарина… Мы больше не видели вживую чарующую улыбку этого великого, простого человека, который и стал, по-моему, «лицом романтического социализма» 60-х годов в нашей стране.

Да, инерционное развитие страны еще продолжилось, но из него как будто «вынули душу»… А когда это поняли, было уже слишком поздно!

Сегодня в непростой ситуации для нашей страны нам опять необходим духоподъемный пример. Преодолевая социально-экономические последствия пандемии коронавируса, нужно, чтобы Россия снова смогла начать новый виток своего развития, конечно, в совершенно иных условиях.

И 60-летие полета первого человека в космос в силу неоспоримости этого подвига таким примером может быть несомненно.