Афиша к 60-летию полета Гагарина: Саратов и окрестности

Дату первого полета человека в космос отмечать собираются все учреждения культуры

К 60-летию первого полета человека в космос в Саратове и Энгельсе проводятся масса выставок, экскурсий, познавательных акций и конкурсов, связанных с этой памятной датой и личностью первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Мы собрали для читателей основные проекты, куда можно сходить всей семьей или посетить их виртуально.

В Энгельсском краеведческом музее открыта экспозиция «Покорение космоса»

В экспозиции представлены макет космического корабля «Восток», макет спускаемого аппарата космического корабля - спутника «Восток», макет трёхступенчатой ракеты-носителя «Восток», катапультное кресло, образцы космического питания, техническое устройство для подгонки кресла космонавтов, подлинные документы и фотоматериалы по космической тематике. Можно обратить внимание на телефонный аппарат по которому 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин из Саратовской области докладывал ЦК КПСС и Советскому Правительству об успешном окончании полёта в космос. В преддверии юбилейной даты – 60-летия со дня полёта человека в космос Энгельсский краеведческий музей приглашает всех желающих познакомиться с образцами летательной и космической техники, предметами мемориального характера, памятными свидетельствами исторической страницы страны и всего мира.

Областная библиотека для детей и юношества имени А. С. Пушкина откликнулась на это событие рядом интересных мероприятий, познавательно-развлекательных программ, книжно-иллюстративных выставок и творческих конкурсов, которые будут проходить вплоть до 20 апреля.

Для детей дошкольного возраста уже стартовал и продолжается фестиваль «Хочу быть первым, как Гагарин!».

Одна из многочисленных книжно-иллюстративных выставок - «12 апреля 1961 года на страницах периодической печати». Экспозиция примечательна тем, что на ней представлены разнообразные периодические издания выпуска 1961 года, освещавшие знаменательное историческое событие.

В Саратовской областной филармонии пройдет цикл мероприятий, посвященных Международному дню космонавтики.

10 апреля в 18.00 состоится концерт эстрадно-джазового ансамбля «Манго-Экспресс» «Земля в иллюминаторе». В программе примут участие Иван Покровский (скрипка) и шоу-балет «Каскад».

11 апреля в 11.00 и в 13.00 эстрадный театр для детей «Арт-Ревю» покажет спектакль «Окрыленный мечтой».

11 апреля в 17.00 состоится концерт Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии «Созвездие Гагарина». В программе представлены песни, которые были написаны в честь великого события, произошедшего в нашей стране 60 лет назад – первого полета человека в космос. В концерте примут участие Леонид Сметанников и Нурлан Бекмухамбетов.

Во Дворце культуры «Россия» состоятся сразу несколько мероприятий.

С 5 по 16 апреля в выставочном зале музея ДК «Россия» пройдут экскурсии по выставке «Пристань космонавтов» и состоятся Гагаринские чтения «Дорога во Вселенную» среди школьников Ленинского района г.Саратова.

12 апреля в 15.00 в театральном зале ДК «Россия» состоится концертная программа, посвященная 60-летней годовщине первого полета человека в космос.

12 апреля будут подведены итоги творческого онлайн – конкурса «Космические фантазии», на сайте и в социальных сетях ДК «Россия» появится онлайн-выставка работ победителей конкурса.

В 2021 году в связи с 60-летием первого полета человека в космос Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой запустил Проект «Творческий полет», посвященный юбилейной дате.

В проект, который продлится по декабрь 2021 года, входят 11 творческих онлайн-конкурсов по основным направлениям и жанрам народного творчества.

Директор Саратовского музея краеведения Казанцев рассказал журналистам «КП-Саратов» о «Космическом проекте» музея, в рамках которого с 28 марта начала работать выставка «Сокол», «Орлан» и другие истории космической одежды» из московского Музея космонавтики. Она рассказыват об истории возникновения космической одежды, ее развитии в соответствии с назначением и задачами космических исследований, об особенностях ее конструкции, изготовления и использования. На выставке представлено более 60 предметов, среди которых скафандры, нагрузочные и профилактические комбинезоны, повседневная одежда космонавтов, чертежи и выкройки. Некоторые предметы побывали в космосе. Экспонаты расскажут и о продолжении освоения космоса – программе «Сириус», а также о туристических полетах.

Музеем также объявлен областной конкурс для детей и молодежи «Будь первым!», который продлится до конца апреля. В нем предусмотрены номинации для учащихся и молодежи: «Мечтая о звездах» (самостоятельно придуманные и изготовленные макеты космических кораблей); «Помнит Саратов, знаю я!» (фотографии участника, сделанные в местах в Саратове или области, где бывал Юрий Алексеевич Гагарин); а также номинация «Знаете, каким он парнем был…» - для руководителей образовательных учреждений, заместителей директора по воспитательной работе, учителей-предметников, классных руководителей, кураторов.

В рамках «Космического проекта» в музее состоится выставка работ волонтеров - учащихся Боголюбовского художественного училища, посвященная освоению космоса.

12 апреля музей примет участие в совместном выставочном проекте «Страна, покорившая космос» на Гагаринском поле. Будут представлены передвижная выставка «Саратов – космос – Саратов», предметы из фондов музея, а также макеты космических кораблей, предоставленные московским Музеем космонавтики.

10 апреля 2021 года на территории Саратовской области пройдет велопробег «Поехали!», посвященный 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос.

Всего в мероприятии планируется участие более 500 велосипедистов региона.

Протяженность маршрута составит более 28 км – при старте у села Квасниковка и финише на месте приземления Гагарина.

Участники проедут по велодорожкам нового, уникального мемориально-образовательного комплекса, построенного по инициативе Председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина.

Также на автодроме Парка покорителей космоса имени Юрия Гагарина будут проходить заезды этапа чемпионата России в дисциплине «Экстрим – эндуро».

Конечно, «вишенкой на торте» празднования 60-летия полета в космос Юрия Гагарина станет открытие первой очереди Парка покорителей космоса на Гагаринском поле. Об этом событии «КП-Саратов» расскажет отдельно.