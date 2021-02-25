В школе Саратовской области учитель дал детям таблетки с хлором, перепутав их с витаминами

Создана комиссия для расследования причин несчастного случая.Фото министерства образования Саратовской области
Первый учебный день в средней школе №3 Красноармейска Саратовской области ознаменовался серьезным ЧП. Еще вчера дети оставались дома из-за сильных морозов, а 25 февраля, сразу после выхода на очное обучение, шесть учеников 4 «а» класса попали в больницу.
Причина — отравление хлорсодержащим веществом. Предполагалось, что дети нашли в классе некие таблетки для дезинфекции помещения и выпили их.
ЧП случилось в школе №3 Красноармейска
Губернатор Валерий Радаев потребовал серьезного расследования. Ситуацию было поручено взять на контроль недавно назначенному заместителю председателя правительства Роману Грибову. Тот в своем официальном Instagram выдвинул версию, что злополучные таблетки детям выдал учитель, перепутав с витаминами.
Как итог: четыре ребенка находятся в удовлетворительном состоянии, еще двум пришлось промывать желудок, их состояние средней степени тяжести.
Шесть школьников оказались в больнице. Фото министерства образования Саратовской области
В Красноармейск сразу выехали все заинтересованные ведомства: и. о. министра образования Елена Нерозя, следователи СУ СКР региона, работники прокуратуры.
- По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательной организации, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования, – заявили в надзорном ведомстве.
Создана специальная комиссия по расследованию причин несчастного случая.
На месте работают представители власти и правоохранители. Фото министерства образования Саратовской области
В министерстве образования пояснили, что уже завтра дети смогут вернуться домой, состояние двух наиболее пострадавших школьников улучшилось.
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