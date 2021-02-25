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В школе Саратовской области учитель дал детям таблетки с хлором, перепутав их с витаминами

Шестеро четвероклассников были госпитализированы
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Создана комиссия для расследования причин несчастного случая.Фото министерства образования Саратовской области

Создана комиссия для расследования причин несчастного случая.Фото министерства образования Саратовской области

Первый учебный день в средней школе №3 Красноармейска Саратовской области ознаменовался серьезным ЧП. Еще вчера дети оставались дома из-за сильных морозов, а 25 февраля, сразу после выхода на очное обучение, шесть учеников 4 «а» класса попали в больницу.

Причина — отравление хлорсодержащим веществом. Предполагалось, что дети нашли в классе некие таблетки для дезинфекции помещения и выпили их.

ЧП случилось в школе №3 Красноармейска

ЧП случилось в школе №3 Красноармейска

Губернатор Валерий Радаев потребовал серьезного расследования. Ситуацию было поручено взять на контроль недавно назначенному заместителю председателя правительства Роману Грибову. Тот в своем официальном Instagram выдвинул версию, что злополучные таблетки детям выдал учитель, перепутав с витаминами.

Как итог: четыре ребенка находятся в удовлетворительном состоянии, еще двум пришлось промывать желудок, их состояние средней степени тяжести.

Шесть школьников оказались в больнице. Фото министерства образования Саратовской области

Шесть школьников оказались в больнице. Фото министерства образования Саратовской области

В Красноармейск сразу выехали все заинтересованные ведомства: и. о. министра образования Елена Нерозя, следователи СУ СКР региона, работники прокуратуры.

- По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательной организации, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования, – заявили в надзорном ведомстве.

Создана специальная комиссия по расследованию причин несчастного случая.

На месте работают представители власти и правоохранители. Фото министерства образования Саратовской области

На месте работают представители власти и правоохранители. Фото министерства образования Саратовской области

В министерстве образования пояснили, что уже завтра дети смогут вернуться домой, состояние двух наиболее пострадавших школьников улучшилось.

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