Отравившихся хлоркой в Красноармейске детей завтра выпишут из больницы

Дети отравились хлоркой. Фото министерства образования Саратовской области

Завтра, 26 февраля, отравившихся хлорсодержащими таблетками школьников в Красноармейске вернут в семьи.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, и. о. министра образования области Елена Нерозя и сотрудник комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования минобразования области оперативно выехали на место инцидента.

Фото министерства образования Саратовской области

- По информации заместителя главного врача районной больницы Красноармейского района Владислава Сердюкова, четверо детей чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей, состояние двоих детей, которые ранее находились в средней степени тяжести, нормализовано, они находятся в педиатрическом отделении. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Завтра они вернутся в семьи, — отметили в Минобразе.

Напомним, шестеро четвероклассников школы №3 отравились дезинфицирующим средством в виде таблеток. Следователи уже начали проверку инцидента.

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