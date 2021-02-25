Следователи нагрянули в красноармейскую школу из-за отравления детей таблетками

Следователи нагрянули в школу №3 Красноармейска из-за отравления таблетками бытовой химии шести детей и начали проверку.
- Сегодня, 25 февраля, в Красноармейскую районную больницу госпитализированы шестеро учащихся четвертого класса. Им оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
В школе проводится осмотр места происшествия, затребованы сведения о результатах медицинского обследования детей, опрашивают персонал школы.
Прокуратура области уточняет, что дети отравились хлорсодержащими препаратами.
Напомним, губернатор Радаев поручил создать комиссию в связи с инцидентом.
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