Следователи нагрянули в красноармейскую школу из-за отравления детей таблетками

Следователи нагрянули в школу №3 Красноармейска из-за отравления таблетками бытовой химии шести детей и начали проверку.

- Сегодня, 25 февраля, в Красноармейскую районную больницу госпитализированы шестеро учащихся четвертого класса. Им оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

В школе проводится осмотр места происшествия, затребованы сведения о результатах медицинского обследования детей, опрашивают персонал школы.

Прокуратура области уточняет, что дети отравились хлорсодержащими препаратами.

Напомним, губернатор Радаев поручил создать комиссию в связи с инцидентом.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.