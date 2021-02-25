Шесть учеников четвертого класса госпитализированы с отравлением в Красноармейске

Дети отравились в школе Красноармейска
Несколько часов назад в Красноармейскую районную больницу в сопровождении педагогического работника были доставлены шесть несовершеннолетних учеников четвертого класса местной школы.
Они были госпитализированы в стационар с отравлением неизвестным веществом. Состояние колеблется от среднего до удовлетворительного.
- Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, — рассказал советник министра здравоохранения Александр Колоколов.
Губернатор Валерий Радаев поручил организовать проверку случившегося.
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