В последние годы слово «концессия» стало, наверное, достаточно привычным обывателю. Ранее в концессию с громким информационным сопровождением уходили предприятия городской «коммуналки»: теплосети, водоканал, предприятия по вывозу ТБО. Но, как оказалось, передать в частные руки можно и не столь масштабные направления.В начале февраля появилась информация, что администрация Саратова готовится передать в концессию четыре объекта муниципальной собственности. Речь идет о двух прудах и двух парках. Это пруды Семхоз в Кировском районе и Бахчев в поселке Елшанка Ленинского района, а также парки «Солнечный» в Ленинском районе и «Свободы» в Волжском. Как указано в опубликованном на официальном сайте администрации постановлении, концессионер должен будет создать на территориях условия для отдыха граждан.Конечно, передача в концессию вовсе не значит, что общественные территории теперь станут частными. При грамотной организации этого процесса результат действительно может порадовать. Концессионер, разумеется, заботясь о своей прибыли, развивает общественное пространство. Единственное, как указывают эксперты, этот процесс необходимо контролировать.- В концессии парков нет ничего плохого. Но при отдаче в концессию нужно формировать точное техническое задание для концессионера и привлекать при проектировании местное сообщество, которое будет формировать идеи и пожелания жителей. Концессионер может привлечь хороших проектировщиков и совместно с местными жителями и экспертами спроектировать красивое общественное пространство. С участием бизнеса, который и будет впоследствии заниматься дальнейшим развитием парка и формировать культурную программу. Муниципалитет этим не занимается. Поэтому может получиться довольно неплохо, но, повторюсь, муниципалитету нужно сформировать грамотное техзадание, - считает архитектор-урбанист, основатель движения Urban Patrul Антон Богнер.Аналогичного мнения придерживается блогер и краевед Денис Жабкин.- В концессии общественных территорий нет ничего страшного. Можно рассмотреть на примере Городского парка, который давно сдан в аренду предпринимателям. Здесь созданы достаточно хорошие для отдыха условия, при этом особо охраняемые природные территории не повреждены. Если другие парки и пруды обретут концессионеров и их обустроят предприниматели, которые впоследствии на этом хотят заработать, то это нормально. Нужно просто этот процесс контролировать, - говорит Денис Жабкин.Помочь с контролем над соблюдением условий использования некоторых общественных территорий пообещал депутат Государственный Думы Николай Панков, к которому обратились саратовцы, обеспокоенные судьбой парка Свободы.- Сразу скажу, администрация города ежегодно пытается привлечь инвестора, который будет готов вложить свои средства в благоустройство парка. Пока он не найден. В любом случае ситуацию буду держать на контроле. Считаю важным два вопроса. Первое, чтобы парк полностью не перешел в частные руки, а продолжил существовать в рамках муниципально-частного партнерства. Второе, все решения по благоустройству должны приниматься с учетом мнения жителей, - пообещал парламентарий, опубликовав пост в своем Телеграм-канале «Пара слов».С концессией прудов и парков разобраться получилось. Но иногда в частных руках оказываются достаточно неожиданные объекты. Так, в центре Саратова на продажу выставлен земельный участок на пересечении улицы Чернышевского и Бабушкиного взвоза.С молотка пойдет сквер Бабушкина. Общая его площадь составляет 53,2 кв. м. Заявленная цена - 25 млн рублей. Согласно кадастровой карте, данный земельный участок предназначен для строительства многоквартирных жилых домов. В объявлении на сайте «Авито» говорится, что он действительно продается для целей строительства.Можно было бы предположить, что на месте сквера и правда появятся многоэтажки (пока там расположено кафе). Но, как возражают эксперты, пока беспокоиться не о чем.- Здесь по правилам землепользования и застройки, по карте градостроительства и по функциональной зоне, уже несколько лет нельзя строить многоэтажные дома. Такое назначение осталось только на кадастровой карте. Но никакого юридического обоснования, чтобы выдать разрешение на строительство, нет. Для этого необходимо переводить функциональную зону опять, например, в Ж-1. Только после этого можно будет говорить о строительстве многоквартирных жилых домов, - объясняет Денис Жабкин.Но возглавляет рейтинг необычных городских объектов, которые выставлены на продажу, подземный переход на 2-й Дачной. Переход в целом давно в частной собственности и принадлежит заводу «Тантал». Несколько дней назад это «имущество» выставлено на торги, таким образом долг владельца пытается покрыть один из кредиторов.Отметим, что переход на 2-й Дачной занимает саратовскую информационную повестку не впервые. По подземному тоннелю удобнее всего перейти проспект 50 лет Октября. Однако «Тантал» содержанием объекта не занимался, из-за чего «интерьер» перехода стал напоминать декорации к фильму ужасов, на что постоянно жаловались жители. После публикации колоритных фото в СМИ тоннель немного привели в порядок. Городские власти даже поговаривали, что с «учетом социальной значимости объекта» рассматривают возможность выкупа его у завода. Однако, выходит, смотрели-смотрели, да не увидели. Впрочем, несмотря на это, вряд ли пешеходную «подземку» будут использовать по-другому, даже если покупатель на нее найдется.- У различных объектов есть допустимые условия их использования. Если говорим об объектах культурного наследия, то есть обременения по их реставрации, запрет на перестройку. Они защищены одним законом. Особо охраняемые территории - пруды, парки - другим. И так далее. Тут уже вопрос только в контроле. Правда, многие органы у нас не успевают контролировать. Или ждут, пока кто-то напишет заявление, что что-то происходит, и только после этого организуют проверку с целью соблюдения законодательства, - отмечает Денис Жабкин.Если изучить ситуацию, действительно выходит, опасаться нечего. Кроме одного нюанса, на который отдельно обратил внимание Антон Богнер. Концессионеры - это бизнесмены, которые в первую очередь должны заботиться о своем бизнесе (и, соответственно, доходе). С другой стороны, мы уже привыкли к тому, что жизнь постоянно дорожает.Но есть и еще одна мысль, связанная с этим вопросом. Можно отдать в частные руки «коммуналку». И городской транспорт (о концессии СГЭТ было очень много разговоров, до реализации пока не дошло). И школы с больницами (а такие примеры есть, в концессию, например, уходит психбольница). А чем будет управлять городская власть? Впору в таком случае должность мэра переименовать в «главного над бизнесменами». И распродать в частные руки весь Саратов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мэрия Саратова продолжает борьбу с газетными киоскамиВ соцсетях появились написанные под копирку посты об «уродливых ларьках», где на фото киоски распространителей печатной продукции (подробнее)Мэрия Саратова хочет бесплатно получить в собственность сквер Бабушкина и подземный переходВ сквере нельзя будет организовать ничего, кроме зеленой зоны (подробнее)Зачем мэрия Саратова организует скотомогильник или свалку рядом с инфекционной больницей в ЕлшанкеСотня человек осталась без рабочих мест из-за нежелания мэрии исполнить федеральные законы (подробнее)