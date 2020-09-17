Мэрия Саратова продолжает борьбу с газетными киосками

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Администрация Саратова начала информационную подготовку к очередному витку противостояния с владельцами киосков, продающими печатную продукцию.

В нескольких самых популярных городских пабликах появилась одинаковая фотография киосков, расположенных на проспекте Кирова, сопровождающаяся подписью «На обновленной площади Кирова остаются уродливые формы ларьков, которые имеют не эстетичный вид и плачевное состояние». Как пояснил источник внутри администрации пабликов, публикации были размещены целенаправленно, предположительно, людьми, связанными с мэрией Саратова. Косвенно на это указывает и «уродливая форма» сопровождающего текста, вышедшего явно из-под руки чиновника, привыкшего к составлению официальных документов.

Сейчас противостояние распространителей печатной прессы с мэрией находится в активной фазе и продолжается в том числе в судах. Чиновникам и главе администрации не раз указывали на нарушения представители надзорных органов. По всей видимости, вместо проведения «работы над ошибками» в мэрии решили все же «дожать» бизнесменов.