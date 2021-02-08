Мэрия Саратова хочет бесплатно получить в собственность сквер Бабушкина и подземный переход

Глава Саратова Михаил Исаев поручил вернуть в собственность города подземный переход на 2-й Дачной и сквер на пересечении улицы Чернышевского и Бабушкиного взвоза.

Как он сообщил в своем Инстаграм, такое поручение дано заместителю по градостроительству и архитектуре Антону Корнееву.

- Подземный переход является частью улично-дорожной сети, широко востребован горожанами, задействован в реализации уникального проекта спикера Госдумы Вячеслава Володина по строительству линии скоростного трамвая. Считаю, что у города имеются основания изъять данный объект для муниципальных нужд, — написал Исаев.

Насчет сквера имени Бабушкина на Чернышевского мэр напомнил, что территория относится к зоне рекреации, и покупатель не сможет организовать там ничего, кроме зеленой зоны. Поэтому администрация «готова рассмотреть предложение по безвозмездной передаче в собственность города сквера для дальнейшего его благоустройства».

Напомним, сквер продавали на «Авито» за 25 млн рублей. И согласно кадастровой карте, эта земля предназначена для строительства многоквартирных жилых домов.

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