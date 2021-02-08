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Общество

Дело Николая Бондаренко: Суд оштрафовал саратовского депутата на 20 тысяч рублей

Его признали виновным в нарушении правил при проведении митинга
Александр Уриевский
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