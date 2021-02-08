Дело Николая Бондаренко: Суд оштрафовал саратовского депутата на 20 тысяч рублей

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко признан виновным в нарушении правил проведения митинга и шествия. Такое решение вечером 8 февраля огласила судья Фрунзенского районного суда Саратова Зоя Левина. Бондаренко назначили штраф в 20 тысяч рублей.Николай Бондаренко обвинялся по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, пункт 5 которой гласит: «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».Напомним, сегодня утром Бондаренко доставили в полицию, на него был составлен протокол об административном правонарушении за участие в несанкционированной акции 31 января. После этого он самостоятельно, его никто не задерживал, приехал во Фрунзенский райсуд. Заседание длилось несколько часов. Представителей СМИ в зал не допустили.Выступавший свидетелем глава фракции КПРФ в облдуме Александр Анидалов считает, что для политической карьеры депутата это может стать проблемой. По действующему законодательству, в случае получения нескольких административных наказаний (достаточно даже двух) при очередном нарушении может быть возбуждено уголовное дело по статье 212.1 (неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации). В этом случае Бондаренко на долгое время лишится возможности баллотироваться на каких-либо выборах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Задержание Николая Бондаренко: Чем грозит административное наказание для его политической карьерыДепутат областной думы Александр Анидалов рассказал об опасности для коллеги (подробнее)Задержание депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко: мнения его коллегЧлены разных партий считают, что задержание Бондаренко должно стать предметом разбирательства правоохранителей (подробнее)ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.