Задержание депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко: мнения его коллег

Николай Бондаренко

В Саратове задержан депутат областной думы Николай Бондаренко.

Пока нет официальной информации, но коллеги Бондаренко по партии КПРФ заявляют, что правоохранители ждали его в подъезде дома 8 февраля.

Как рассказал корреспонденту «КП-Саратов» Александр Анидалов, руководитель фракции в облдуме, Николай Бондаренко задержан, предположительно, по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, пункт 5 которой гласит: «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Речь идет о несанкционированной акции 31 января, когда Николай Бондаренко был у Фрунзенского РОВД.

В суде уже сегодня могут принять решение по этому делу, считает Анидалов. Николаю Бондаренко максимально может грозить штраф до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Саратовский депутат оказался в полиции. Кадр из видео

«КП-Саратов» собрала комментарии депутатов областной думы, которые поделились своим мнением о произошедшем.

- Ситуация, конечно, не красящая его как депутата областной думы, как и в целом его деятельность в последнее время. Что стало причиной задержания — вопрос, в первую очередь, к правоохранительным органам. Уверена, они разберутся в ситуации, после чего дадут все необходимые комментарии, — отметила Ольга Болякина, заместитель председателя Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия»).

Она напомнила о публикациях в СМИ на прошлой неделе, когда живо обсуждалась тема застолья Николая Бондаренко в одном из дорогих ресторанов города, где тот находился в компании якобы представителей криминальных структур.

Николай Бондаренко посещает дорогие рестораны

Коллега Болякиной по облдуме, депутат от «Единой России» Сергей Гладков, считает, что задержание Николая Бондаренко связано с участием в несанкционированных акциях.

- Неоднократное участие в незаконных акциях не прошли незамеченными для полиции. Бондаренко уже однажды игнорировал повестку, выписанную ему органами правопорядка. Он демонстративно игнорировал законные требования полиции. Когда задерживают депутата, то у органов правопорядка на это имеются железобетонные основания, — заявил Гладков.

Александр Ванцов, который ранее также был депутатом областной думы, а сейчас планирует войти в Общественную палату области, также ждет комментариев от правоохранительных органов.

- Неизменным должно быть только одно — перед законом Российской Федерации все равны. Будь это рабочий завода, чиновник или депутат законодательного собрания. Конечно, представители оппозиционных партий в случае задержания своих представителей стараются разыграть карту политического преследования. Но как показывает практика, это далеко от реальности. Чаще всего это примитивные нарушения закона, связанные с незаконным обогащением, — заявил Ванцов.

О возможности «инсценировки» задержания заявляют и другие. Например, депутат Государственной думы от ЛДПР Дмитрий Пьяных, который ранее также входил в областную думу, предположил, что коммунисты сами «сдали» коллегу в полицию, чтобы организовать инфоповод.

- Все четко и понятно. Николая ждет точно такая же участь, как и многих других граждан России, задержанных на несанкционированных акциях 31 января. Но есть один нюанс. Граждан «крутили» на улице и в автозаках везли в полицию, а главного «борца с режимом» добровольно (!), без причинения какого-либо вреда, спокойно доставили в отдел. Или товарищи Николая не следят за его аккаунтом и не смотрят прямые эфиры, или сами сдали его в полицию, чтобы организовать шумиху и инфоповод. Мое мнение по этому поводу простое. Николай ничем не лучше других задержанных, а значит и отвечать за свои действия должен так же, как и остальные задержанные граждане, — заявил Пьяных.

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