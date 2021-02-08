Задержание Николая Бондаренко: Чем грозит административное наказание для его политической карьеры

Николай Бондаренко был задержан утром 8 февраля. Кадр из видео

Во Фрунзенском районном суде объявлен перерыв по делу Николая Бондаренко, депутата областной думы, который был задержан утром 8 февраля.

Его коллега Александр Анидалов рассказал «КП-Саратов», что суд начал знакомиться с материалами. По его словам, никого не пускают не только в зал заседания, но даже в здание суда.

- Я прохожу как свидетель, поэтому надеюсь, что меня пустят, — отметил Анидалов.

Он рассказал, что к Бондаренко разрешили пройти только защитникам.

При этом Александр Анидалов считает, что его коллеге грозит административное наказание. Однако для политической карьеры депутата это может стать проблемой. По действующему законодательству, в случае получения нескольких административных наказаний (достаточно даже двух) при очередном нарушении может быть возбуждено уголовное дело по статье 212.1 (неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации). В этом случае нарушитель на долгое время лишится возможности баллотироваться на каких-либо выборах.

- «Административок» нахватать в нашей жизни очень легко, — считает Анидалов.

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