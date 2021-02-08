Нарушение порядка шествия и митинга стало причиной задержания депутата Саратовской областной думы

Николай Бондаренко

Предположительно участие депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко в несанкционированной акции возле Фрунзенского РОВД 31 января стало причиной его задержания 8 февраля.

Депутат Александр Анидалов подтвердил, что его коллега Бондаренко задержан и ему вменяется в вину пункт 5 статьи 20.2 КоАП — нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Об этом Анидалов сообщил корреспонденту «КП-Саратов» со ссылкой на заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Саратовской области Андрея Астаповича.

Суд по этому делу может пройти уже сегодня.

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