2020-07-22T22:19:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 23 июля 2020 года: за отдых в Саратовской области будут доплачивать

В регионе 93 новых случаев коронавируса
Екатерина Семенова
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Жителям России будет выгоден отдых в Саратовской областиЖителям России будет выгоден отдых в Саратовской областиФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области за сутки заразились коронавирусом 93 человека. Оперативный штаб области утром 22 июля сообщил, что всего в регионе с начала пандемии лабораторно подтверждено было 8 536 диагнозов.

Больше всего новых случаев пришлось на Саратов — 24. Много зараженных также в Энгельсском районе (13 человек) и Балаковском (10 человек).

Карта распределения коронавируса по районам Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Карта распределения коронавируса по районам Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Выздоровели за сутки 122 человека, а всего — 4 956 человек.

Еще один зараженный скончался от коронавируса — это 64-летний мужчина, который первые пять дней лечился амбулаторно, но позже его состояние потребовало госпитализации. Сейчас зарегистрировано 54 смерти от коронавируса.

График заражения коронавирусом в Саратовской области

График заражения коронавирусом в Саратовской области

Из хороших новостей: постепенно снимаются ограничения в регионах, поэтому люди возвращаются к активной жизни. Многие запланировали отпуск. Для тех, кто хотел бы провести его в России теперь предусмотрены специальные выплаты. Сумма компенсаций в некоторых регионах России, куда вошла и Саратовская область, составит от 5 до 15 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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