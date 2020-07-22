Пять дней лечившийся на дому мужчина скончался от коронавируса в Саратове

22 Июль 2020 2020-07-22T11:01:08+03:00

Он стал 54-й жертвой COVID-19 в регионе

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В Саратовской области скончался 54-й человек от коронавируса.

- Мужчине было 64 года. В течение пяти дней он лечился амбулаторно, затем в стационаре. У него было почти тотальное поражение легких, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава области.

Его лечили в полном объеме, но несмотря на это он скончался.

Из сопутствующих заболеваний у мужчины была артериальная гипертензия.

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ИСТОЧНИК KP.RU