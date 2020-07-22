За отдых в Саратовской области будут платить от 5 до 15 тысяч рублей
За отдых в Саратовской области гражданам будут платить.
О компенсациях за отдых в России рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
За поездки с 15 августа и 20 декабря отдыхающим компенсируют от 5 до 15 тыс. рублей
При этом, как сообщают федеральные СМИ, тур должен длиться не менее пяти дней и оплачиваться картой «Мир».
Правительство направит на компенсации 15 млрд рублей из бюджета РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU