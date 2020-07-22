2020-07-22T13:21:21+03:00
Общество

За отдых в Саратовской области будут платить от 5 до 15 тысяч рублей

Компенсации пойдут из федерального бюджета
Ольга Симонова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

За отдых в Саратовской области гражданам будут платить.

О компенсациях за отдых в России рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

За поездки с 15 августа и 20 декабря отдыхающим компенсируют от 5 до 15 тыс. рублей

При этом, как сообщают федеральные СМИ, тур должен длиться не менее пяти дней и оплачиваться картой «Мир».

Правительство направит на компенсации 15 млрд рублей из бюджета РФ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вместе выгоднее: смартфоны Xiaomi со скидками и подписка на фильмы и сериалы в подарок
В мэрии Саратова пока не видели документов уголовного дела о халатности на 147 млн рублей
Житель Маркса избил мать и убил отца за пьянку
Саратовскую журналистку включили в комиссию облдумы по развитию территорий
В Саратове водитель грузовика из Орла из-за падающего дерева влетел в еще одно
За отдых в Саратовской области будут платить от 5 до 15 тысяч рублей
Реконструкция магистрального водопровода по Плодородной находится в завершающей стадии
Жительница Саратова забрала у бывшего мужа иномарку за 700 тысяч в счет алиментов
Евгений Ковалев прокомментировал выступление губернатора с отчетом в облдуме
Кирилл Гречухин стал первым двухсотбалльником в Саратовской области
Кайданов: Нельзя не заметить, что дороги в Саратовской области стали лучше
Андрей Воробьев: Очередной пакет мер поддержки бизнеса поможет сохранить тысячи рабочих мест
Саратовцев предупреждают о сильном ветре в четверг
Саратовец заплатит 300 тыс. рублей за попытку подкупить сотрудника ФСБ
Саратовец заколол своего знакомого и теперь отправится в колонию
В Саратове 25 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ
Байдарочница из Саратовской области выиграла золото в Москве