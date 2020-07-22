За отдых в Саратовской области будут платить от 5 до 15 тысяч рублей

22 Июль 2020 2020-07-22T13:21:21+03:00

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За отдых в Саратовской области гражданам будут платить.

О компенсациях за отдых в России рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

За поездки с 15 августа и 20 декабря отдыхающим компенсируют от 5 до 15 тыс. рублей

При этом, как сообщают федеральные СМИ, тур должен длиться не менее пяти дней и оплачиваться картой «Мир».

Правительство направит на компенсации 15 млрд рублей из бюджета РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU