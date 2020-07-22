Еще 93 человека оказались заражены коронавирусом в Саратовской области

22 Июль 2020 2020-07-22T09:14:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области еще 93 человека заразились коронавирусом. Такие данные на утро 22 июля предоставил региональный оперативный штаб.

Общее число зарегистрированных больных в области составило 8 536, при этом из них больше половины уже выздоровели — 4 956. Только за сутки выписались 122 пациента.

Больше всего зараженных за сутки выявили в Саратове — 24 человека, Энгельсском районе — 13, Балаковском — десять, Екатериновском — шесть, еще в 18 районах — по пять и менее заболевших.

Основная часть выявленных — 65 — с неустановленным источником заражения, 27 — контактные, один прибыл с другой территории с симптомами ОРВИ.

Также коронавирус протекает у них не одинаково: у 65 человек — пневмония, у 24 — COVID-19 проходит бессимптомно, а у шести — ОРВИ.

Люди старше 60 лет и 50–59 лет составили основную часть выявленных случаев за сутки — по 23. Заболело также десять детей до 14 лет.

Все зараженные находятся под наблюдением врачей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU