Саратов — Город трудовой доблести: жители собрали в поддержку более миллиона подписей

Саратов вошел в число 20 городов России, которые получат статус «Город трудовой доблести». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

- На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почетные звания «Города трудовой доблести» сразу 20 городам, — отметил глава государства на заседании оргкомитета «Победа».

Звание «Город трудовой доблести» является новым. Владимир Путин предложил его учредить еще в декабре 2019 года, а закон был принят в марте 2020 года. Почетное звание увековечит подвиг тружеников тыла в Великой Отечественной войне. Оно присваивается тем городам, жители которых внесли существенный вклад в Победы, проявив массовый героизм и самоотверженность.

В Саратове была развернута масштабная кампания по сбору подписей за получение звания. Вчера, в последний день Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, горожане также смогли отдать голос в поддержку присвоения почетного звания.

Горожане активно поддерживали инициативу о присвоении почетного званияФото: Ольга Симонова

- Со всей области нам удалось собрать более миллиона подписей под данной инициативой. Проделанная работа и мнение каждого имеют огромный вес в этот исторический момент и послужат гарантией того, что память о трудовом подвиге саратовцев сохранится в веках, — заявил глава Саратова Михаил Исаев.

Теперь в Саратове должны установить стелу, где будет изображен герб города и выгравирован текст Указа президента. А в дни массовых праздников 1 и 9 Мая, а также в День города — будут запускать салюты. Руководству городов трудовой доблести предписывается сохранять военно-историческое и трудовое наследие и заботиться о патриотическом воспитании молодежи.

Кроме Саратова почетное звание получили: Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.

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