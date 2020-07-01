2020-07-01T14:50:05+03:00
Общество

Горожане активно поддерживают Саратов в присвоении ему звания «Город трудовой доблести»

Оставить свою подпись можно в УИКах сегодня до 20 часов
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Сегодня, 1 июля 2020 года, в основной день Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ саратовцы приходят на избирательные участки для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Вместе с тем жители активно поддерживают город Саратов в присвоении ему почетного звания «Город трудовой доблести», а также рассказывают почему, по их мнению, Саратов должен удостоиться этого статуса.

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- Я считаю, что наш город внес немалый вклад в Победу, — отметил саратовец Максим Шукаев. — Как никакой другой прифронтовой город Саратов внес гигантский вклад в Победу. Здесь находились десятки эвакуированных предприятий. Люди, которые работали под бомбежками, кровью заслужили это звание для нашего города.

Он также подчеркнул, что именно в Саратове делали уникальный вид вооружения — миномет-лопату.

Жительница города Татьяна Свинчак рассказала, что в ее роду много родственников, которые в военные годы трудились на саратовских заводах во благо всего народа.

- Прабабушка рассказывала мне много историй о том, как она работала на авиационном заводе. Конечно же, моя прабабушка не одна такая героическая личность, я думаю, таких ветеранов очень много и считаю, что это очень важно увековечить их подвиг, — поделилась Татьяна.

- Огромное количество образовательных учреждений были переквалифицированы в госпитали, которые лечили наших солдат и восстанавливали их здоровье, — рассказал Николай Гридзе.

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Напомним, сбор подписей за присвоение Саратову звания «Город трудовой доблести» осуществляется в зданиях, где расположены избирательные участки. Оставить свою подпись в поддержку можно сегодня до 20 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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