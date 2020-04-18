2020-04-18T13:02:48+03:00
Общество

Радаев направил Путину ходатайство о присвоении Саратову звания «Город трудовой доблести»

Ольга Симонова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев направил в адрес президента РФ Владимира Путина ходатайство о присвоении Саратову звания «Город трудовой доблести».

Наличие оснований для присвоения подтвердила Российская академия наук. Эксперты пришли к выводу, что саратовцы внесли большой вклад в укрепление оборонной мощи страны, в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Также во время подготовки пакета документов для РАН была проведена значительная работа в Государственном архиве РФ, Госархиве Саратовской области, Госархиве новейшей истории Саратовской области, чтобы собрать и обобщить материалы, по которым Саратов мог бы претендовать на почетное звание.

В поддержку присвоения почетного звания Саратову выступили свыше 125 тыс. жителей Саратовской области. Из Волгограда, Керчи и других городов поступило более 11 тыс. обращений.

СПРАВКА

Согласно федеральному закону «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» ходатайство о присвоении звания «Город трудовой доблести» с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие оснований, рассматривается Российским организационным комитетом «Победа».

Звание «Город трудовой доблести» присваивается указом Президента Российской Федерации, как правило, в канун Праздника Весны и Труда 1 мая.

Основаниями для присвоения почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» являются:

1. Награждение предприятий, располагавшихся в 1941-1945 годах на территории города, государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны;

2. Награждение работников таких предприятий государственными наградами за трудовые заслуги;

3. Документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы Великой Отечественной войны.

В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении этого звания, а также проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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