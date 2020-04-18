Радаев направил Путину ходатайство о присвоении Саратову звания «Город трудовой доблести»
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев направил в адрес президента РФ Владимира Путина ходатайство о присвоении Саратову звания «Город трудовой доблести».
Наличие оснований для присвоения подтвердила Российская академия наук. Эксперты пришли к выводу, что саратовцы внесли большой вклад в укрепление оборонной мощи страны, в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Также во время подготовки пакета документов для РАН была проведена значительная работа в Государственном архиве РФ, Госархиве Саратовской области, Госархиве новейшей истории Саратовской области, чтобы собрать и обобщить материалы, по которым Саратов мог бы претендовать на почетное звание.
В поддержку присвоения почетного звания Саратову выступили свыше 125 тыс. жителей Саратовской области. Из Волгограда, Керчи и других городов поступило более 11 тыс. обращений.
СПРАВКА
Согласно федеральному закону «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» ходатайство о присвоении звания «Город трудовой доблести» с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие оснований, рассматривается Российским организационным комитетом «Победа».
Звание «Город трудовой доблести» присваивается указом Президента Российской Федерации, как правило, в канун Праздника Весны и Труда 1 мая.
Основаниями для присвоения почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» являются:
1. Награждение предприятий, располагавшихся в 1941-1945 годах на территории города, государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны;
2. Награждение работников таких предприятий государственными наградами за трудовые заслуги;
3. Документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы Великой Отечественной войны.
В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении этого звания, а также проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.
ИСТОЧНИК KP.RU